Polak z nagrodą od użytkowników Twitcha. Doceniono go za... największego pecha

Polak Emil Truszkowski otrzymał jedną z nagród w internetowym plebiscycie NymN's New Year Show

Nagranie, na którym jastrząb kradnie mężczyźnie kanapkę, zostało uznane przez użytkowników za "Najlepszy pechowy moment" 2022 roku

Polak od lat prowadzi ze swoją żoną kanał YouTube "Aiko i Emil"

ilmik, na którym jastrząb w mgnieniu oka wyrywa kanapkę jedzącemu ją mężczyźnie, zyskało w minionym roku dużą popularność w internecie. Teraz nagranie, którego bohaterem jest mieszkający w Japonii Emil Truszkowski, zostało docenione przez użytkowników za "Najlepszy pechowy moment" 2022 roku.

"Zostałem memem w 2022. Najlepszy rok życia!" – oznajmił na Twitterze polski streamer Emil Truszkowski, od wielu lat współprowadzący ze swoją żoną kanał YouTube "Aiko i Emil". W ten sposób pochwalił się swoim fanom wyróżnieniem otrzymanym podczas internetowej gali NymN's New Year Show 2022 – nagrodą za "Najlepszy pechowy moment" minionego roku.

Zwycięstwo przyniosło Polakowi krótkie nagranie, na którym spokojnie je on kanapkę nad brzegiem oceanu – aż do momentu, w którym rzeczona kanapka zostaje mu w brawurowy sposób wyrwana z ręki przez... pikującego jastrzębia. Zirytowany Truszkowski najpierw dosadnym językiem komentuje całą sytuację, po czym z wyrazem rezygnacji na twarzy przyjmuje fakt, że przed momentem jastrząb ukradł mu kanapkę.

Polski streamer od końcówki 2015 roku jest współautorem kanału "Emil i Aiko", na którym wraz z żoną prezentuje codziennie życie mieszanego polsko-japońskiego małżeństwa, tłumaczy różne aspekty kulturowe i pokazuje zakamarki Japonii widzom z Polski.

Nie jest to zresztą jedyna internetowa działalność Emila Truszkowskiego. Jest on również autorem podcastu "Po Japonii" oraz kanału YouTube "Pozdro z KRLD", na którym przez kilka lat prezentował różne aspekty życia w Korei Północnej. Polak zajmował się również organizacją wycieczek turystycznych do tego kraju – zainspirowała go do tego popularność, jaką cieszyły się jego prelekcje na temat Korei Północnej.

– Uświadomiłem sobie, że jest naprawdę wiele osób, które chciałyby poznać prawdziwą Koreę Północną, lecz nie wiedzą, jak to zrobić. Tak więc zacząłem organizować wycieczki do tego kraju i prowadzić kanał dotyczący KRLD, robić coś dla ludzi znudzonych clickbaitowymi idiotyzmami, które serwują nam regularnie media – opowiadał naTemat.pl w 2020 roku.

Nagrody dla streamerów

Internetowa gala NymN's New Year Show organizowana jest co roku przez popularnego streamera o pseudonimie NymN – on sam prowadzi również samą ceremonię rozdania nagród celebrujących "najlepsze, najzabawniejsze i najbardziej epickie momenty roku na Twitchu". Wyróżnienia przyznawane są w ponad dwudziestu kategoriach, m.in. dla najlepszego klipu, najlepszego strasznego momentu czy najlepszego śmiesznego momentu.

Nagrania są nominowane przez samych użytkowników najpopularniejszej na świecie platformy streamingowej, oni też w internetowym głosowaniu podejmują ostateczną decyzję co do tego, które filmiki otrzymają nagrody.