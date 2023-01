nt_logo

Zwrot ws. zaginięcia Angeliki po wyjeździe do Niemiec. Sprawa ma szczęśliwy finał

W

46-letnia Angelika M. na początku grudnia wyjechała do pracy do Niemiec

Od tego czasu rodzina nie mogła się z nią skontaktować. Dlatego zgłoszono na policję jej zaginięcie

W środę lokalna policja przekazała, że kobiecie nic nie jest i zgłosiła się na komendę

e wtorek media zelektryzowała informacja o Polce, która zaginęła po wyjeździe do pracy do Niemiec. Na szczęście w środę policja przekazała, że kobieta jest cała i bezpieczna. Sama zgłosiła się na policję.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, policja we wtorek przekazała, że funkcjonariusze w Pyskowicach (woj. śląskie) prowadzą poszukiwania zaginionej 46-letniej Angeliki M., która 3 grudnia 2022 roku wyjechała do pracy do Niemiec.

Kobieta miała pracować w Düsseldorf. "Telefon, którym dysponowała zaginiona, pozostaje wyłączony. Pyskowiczanka nie nawiązała też żadnego kontaktu z bliskimi" – podała wczoraj lokalna policja.

Polka, z którą nie było kontaktu po wyjeździe do Niemiec, jest bezpieczna

Historia ma już swój szczęśliwy finał. Kobieta jest cała i bezpieczna. Policjanci z Pyskowic przekazali w środę, że odwołują poszukiwania za zaginioną 46-letnią Angeliką M. "Zaginiona skontaktowała się z policją, jest cała i zdrowa, nie zagraża jej żadne niebezpieczeństwo. Dziękujemy za pomoc, prosimy o usunięcie komunikatów" – czytamy w komunikacie policji w Gliwicach.

To już druga historia zaginięcia ze szczęśliwym finałem w ostatnich dniach. Kilka dni temu pisaliśmy także o zaginięciu 11-letniej Jagody spod Zakopanego. W niedzielę służby informowały, że około godz. 5:00 z miejsca zamieszkania w Poroninie 11-latka wyszła i udała się w nieznanym kierunku.

W poniedziałek w związku z tym zaginięciem policja zorganizowała także konferencję prasową.

Szczęśliwy finał miały też poszukiwania 11-latki spod Zakopanego

– Dziewczynka dojechała pociągiem do Krakowa i wyszła z dworca kolejowego. Staramy się zebrać jak najwięcej informacji, stąd nasz apel: ktokolwiek widział Jagodę w Krakowie, być może spotkał ją w sklepie, McDonaldzie, w tramwaju, w autobusie komunikacji miejskiej, na klatce schodowej - bardzo prosimy o kontakt z policją. Wszelkie informacje są dla nas niezwykle ważne. Wszystkie okoliczności wskazują na to, że mamy do czynienia z ucieczką nieletniej z domu – mówił tego dnia rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

We wtorek dziewczynka została odnaleziona. "Zaginiona 11-letnia Jagoda z Poronina została odnaleziona tuż przed południem przez krakowskich i tatrzańskich policjantów w centrum Krakowa" – podano w komunikacie policji.