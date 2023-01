nt_logo

Stan zdrowia Adele pogorszył się. Z trudem poruszała się po scenie

A

Adele była gwiazdą sylwestrowej gali w Las Vegas

Podczas występu piosenkarka z trudem przeszła kawałek po scenie. Co dzieje się z jej stanem zdrowia?

dele swoim zachowaniem podczas ostatniego występu zaniepokoiła fanów. Piosenkarka miała problemy z poruszaniem się po scenie. Co jej dolega?

Adele od kilku miesięcy przebywa w Las Vegas, gdzie koncertuje ze swoją ekipą. Na jednej z tamtejszych scen wystąpiła również w sylwestrowy wieczór. Właśnie podczas tego występu fani mogli zauważyć, że dzieje się z nią coś niedobrego.

Co dolega Adele?

Artystce trudno było poruszać się po scenie. Gdy chciała przejść na drugą stronę, aby rozdać koszulki publiczności, zaczęła kuleć. Z relacji gazety "Daily Star" wynika, że gwiazda od razu wytłumaczyła: – Ostatnio muszę kuśtykać, bo dokucza mi potwornie bolesna rwa kulszowa.

To nie pierwszy raz, gdy ta dolegliwość męczy artystkę. W jednym z wywiadów zdradziła, od kiedy zmaga się z takimi problemami. – Plecy dokuczały mi tak naprawdę przez połowę mojego życia. Ataki zwykle mają miejsce, gdy się stresuję lub przyjmuję złą postawę ciała. Pierwszy dysk wypadł mi w wieku 15 lat, gdy kichnęłam. Po cesarskim cięciu mój rdzeń zrobił się właściwie bezużyteczny – przyznała w rozmowie z magazynem "The Face".

Czarne chmury nad Adele. Musiała odwołać trasę koncertową

Przypomnijmy, że rok temu nad Adele zebrały się czarne chmury. Gwiazda miała rozpocząć serię swoich występów "Weekends with Adele" w styczniu ubiegłego roku. Jednak odwołała je w ostatniej chwili - 24 godziny przed rozpoczęciem pierwszego show.

Tłumaczyła to tym, że w jej zespole pojawiły się zachorowania na COVID-19 i m.in. z tego powodu była zmuszona zawiesić występy. – Tak mi przykro, ale mój program nie jest gotowy. Próbowaliśmy absolutnie wszystkiego, co w naszej mocy, aby zdążyć, by wszystko wypadło dobrze, ale zostaliśmy całkowicie zniszczeni przez opóźnienia w dostawach i przez COVID-19 – tłumaczyła w opublikowanym na Instagramie wideo.

Może Cię zainteresować również: To pierwszy wywiad Adele od pięciu lat. Artystka trafiła na okładkę Vogue'a

Fani byli w szoku, niektórzy mieli już bowiem wykupione loty i zarezerwowane hotele.- Przepraszam, że tak w ostatniej chwili o tym mówię. Nie spaliśmy już od ponad 30 godzin, próbując to rozwiązać, ale skończył nam się czas. Jestem tak zdenerwowana i naprawdę zawiedziona... Przepraszam wszystkich, którzy przylecieli, aby dostać się na show. Naprawdę, bardzo mi przykro – dodała poruszona.

W kolejnych miesiącach pracowano nad przełożeniem wszystkich koncertów. I tak w lipcu było już wiadomo, że wcześniej zaplanowana trasa rozpocznie się w listopadzie. Adele ogłosiła tę nowinę, dziękując fanom za cierpliwość.

W komunikacie z nowymi terminami koncertów Adele wyznała: "Słowa nie są w stanie wyjaśnić, jak bardzo jestem zachwycona, że w końcu mogę ogłosić te przełożone koncerty. Naprawdę miałam złamane serce, że musiałam je odwołać. A po wymyśleniu logistyki dla show, które chcę zaprezentować i wiedząc, że to może się wydarzyć, jestem bardziej podekscytowana niż kiedykolwiek".