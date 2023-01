nt_logo

Orszak Trzech Króli 2023. W których miastach przejdą korowody?

U

Obchody Trzech Króli w Warszawie

roczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia stanowi przypomnienie oddania hołdu Jezusowi przez Trzech Króli. Stąd to święto znane jest bardziej pod taką nazwą. Tego dnia tradycyjnie ulicami wielu miast przejdą kolorowe korowody (nierzadko z udziałem zwierząt). Gdzie i o której godzinie 6 stycznia 2023 r. pojawią się Orszaki Trzech Króli?

Jak podał ratusz w Warszawie, procesja, która prawdopodobnie będzie największą w kraju, wystartuje o godz. 12 spod placu Zamkowego. Następnie przejdzie przez Krakowskie Przedmieście i ul. Królewską, a zakończy się ok. godz. 13 na placu Piłsudskiego, gdzie będzie znajdowała się stajenka. Dodatkowo na miejscu będzie polsko-ukraińskie kolędowanie i poczęstunek.

Warto dodać, że Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat będą zamknięte dla ruchu samochodowego od 6 do 8 stycznia. Będą wówczas służyły za deptak.

Obchody Trzech Króli w Krakowie

W Krakowie wystartują trzy pochody, które zejdą się w jednym miejscu: na Rynku Głównym. Tam też będą wykonywane pastorałki i kolędy.

Orszak azjatycki, czyli zielony, od godz. 10 będzie wiódł z salezjańskiego Parku Wioski Świata przy ul. Tynieckiej, przez ul. Konfederacką, gdzie odbędzie się msza w kościele św. Stanisława Kostki. Ok. godz. 11 pochód zacznie zmierzać do głównego placu miasta przez ul. Bałuckiego, Rynek Dębnicki, Most Dębnicki, ul. Garncarską, ul. Studencką, obok kościoła św. Anny i ul. Szewską.

Orszak afrykański, tj. niebieski, rozpocznie swoją trasę o godz. 11. Będzie szedł od Barbakanu do ul. Floriańskiej i kościoła Mariackiego, a następnie na Mały Rynek. Po odegraniu sceny jasełkowej pochód pójdzie na Rynek.

Orszak europejski, czyli czerwony, scenę jasełkową odegra ok. godz. 11 pod katedrą na Wawelu. Potem od Drogi do Zamku i ul. Grodzkiej dojdzie o 12 na Rynek.

Orszak Trzech Króli we Wrocławiu

Około 200 aktorów przebranych za mędrców, aniołów, pastuszków czy rycerzy (a także nowe postaci takie jak św. Jan Nepomucen) wraz z resztą orszaku pokierują się o godz. 12.30 z Ostrowa Tumskiego (ul. Katedralnej 4), przez ul. Piaskową i Oławską na wrocławskie Betlejem, czyli Rynek.

Orszak Trzech Króli w Poznaniu

W Poznaniu orszak zbierze się o 12.30 przy ul. Kościelnej 3 na Jeżycach, gdzie znajduje się kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Floriana. Po 45 minutach ruszy w stronę placu Klasztoru ojców dominikanów. Tam o godz. 14 uczestnicy oddadzą pokłony Jezusowi, a pół godziny później wszyscy zaczną kolędować.

Obchody Trzech Króli w Gdańsku

Kolorowy korowód przejdzie też ulicami Gdańska. Zbiórka pod Bazyliką Mariacką na ul. Piwnej o godz. 11.30. Po modlitwie Anioł Pański uczestnicy ruszą o godz. 12 w stronę Dworu Artusa. Tam zaplanowano wspólne kolędowanie i koncert kolęd w wykonaniu Moniki Kaźmierczak.

Co w Olsztynie podczas Trzech Króli?

Równie duże orszaki będą w Olsztynie. Po mszy o godz. 11 w parafii św. Józefa orszak azjatycki przejdzie ul. Jagiellońską, Wojska Polskiego, Partyzantów, Marii Curie-Skłodowskiej i 11 listopada. Orszak europejski rozpocznie się po mszy o godz. 11 w parafii św. Jakuba, następnie od 11:55 będzie szedł ul. Staszica i Pieniężnego. Ostatni orszak, afrykański, po mszy o godz. 11 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, będzie można spotkać na ul. Kopernika, Mickiewicza, Dąbrowszczaków i Mrongowiusza.

Następnie wszystkie trzy orszaki dotrą o godz. 12.15 pod Urzęd Miasta Olsztyn i przejdą al. Piłsudskiego do Pl. X. Dunikowskiego. Tam na godz. 13-14.15 zaplanowano wspólne kolędowanie oraz wiele innych atrakcji i poczęstunek.

Korowód w Trzech Króli w Szczecinie

W Szczecinie orszak wyruszy w drogę o godz. 12 spod urzędu miasta (pl. Armii Krajowej). Aktorzy grający królów będą się poruszali konno. Po dotarciu na plac Adamowicza, wszystkich czeka kolędowanie i gorąca grochówka. Będą również prowadzone zbiórki charytatywne na rzecz osób potrzebujących.