Ciarki żenady podczas "Pytania na śniadanie" w TVP. Zaczęła Ida Nowakowska

W Telewizji Polskiej ruszył nowy sezon programu "You Can Dance"

Ida Nowakowska i Agustin Egurrola opowiadali o tym programie w "Pytaniu na śniadanie" w telewizyjnej Dwójce

Na koniec wizyty w studiu Nowakowska zaczęła rapować i tańczyć, dołączyli do niej Egurrola oraz Małgorzata Opczowska i Łukasz Nowicki. Widzowie ostro skrytykowali występ

idzowie ocenili jednoznacznie, że rap i taniec czwórki prezenterów Telewizji Polskiej wypadł na ekranie żenująco. Do rytmu z końca lat 90. z kanap podnieśli się Ida Nowakowska, Agustin Egurrola, Małgorzata Opczowska i Łukasz Nowicki. Nowakowska zaczęła "nawijać" i pląsać, pozostali również. Obserwatorzy tego widowiska są bezlitośni.

Jakby ktoś pytał, na co idą 2 mld 700 mln zł rocznie przeznaczanych na państwowe media, to między innymi właśnie na to. Widzowie nie kryją zażenowania tym, co można było zobaczyć w piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie", jakie prowadzili Małgorzata Opczowska i Łukasz Nowicki.

Jako goście w "PnŚ" pojawili się Iga Nowakowska oraz Agustin Egurrola, a to dlatego, że w piątek w Telewizji Polskiej ruszyła nowa edycja programu "You Can Dance – Nowa Generacja 2". Oboje tancerze opowiadali o tej edycji, zachęcając widzów do oglądania show. A zachętą ostateczną... miał być ich taniec.

Coś chyba poszło nie tak, bowiem występ całej czwórki w opinii widzów wywołał raczej zażenowanie.

Najpierw do tańca wszystkich poderwała Opczowska, wspominając swoją przygodę w "You Can Dance". Z głośników popłynęły rytmy "Still D.R.E." Dr. Dre i Snoopy Dogga. Do nich Ida Nowakowska zaczęła rapować:

Kiedy Agustin i Gośka tańczą hip-hop, to wtedy całe studio mówi JOŁ JOŁ. Łukasz Nowicki też się dołącza, przecież on w rapie żyje całe życie. "You Can Dance, nowa generacja" to jest taka super, super akcja! Każdy jest zaproszony do naszej hip-hopowej ekipy. Nie tylko hip-hop. Również walc, flamenco, zapraszamy, tańce latino...

Na nagraniu widać, że Łukasz Nowicki też pląsa do rapów Nowakowskiej, ale jakby strategicznie trzymał się z dala od pozostałej trójki. A gdy prezenterce wyraźnie pogubiły się i rymy, i wątek, zaczął wykrzykiwać: "Brawo! Wielkie brawa!".

Jednak w internecie trudno znaleźć "brawa" dla hip-hopu w takim wydaniu. "Ludzie, którzy nie znają kultury hh, od chyba dobrych 20 lat zawsze w ten sam sposób 'udają' raperów. Pamiętam takie same ruchy jeszcze z dzieciństwa. Najbardziej fascynujące jest jednak to, że żaden raper, o którym mogę pomyśleć, nie poruszał się nigdy akurat w ten sposób. Zaczynam myśleć, że są jakieś tajne warsztaty z krindżowego udawania rapu XD" – pisze jeden z komentujących.

"Chciałbym tylko przypomnieć, że co najmniej dwoje z nich to zawodowi tancerze" – zgryźliwie dodał inny internauta.

Zmiany w "Pytaniu na śniadanie"

Na razie w redakcji "Pytania na śniadanie" w TVP2 panuje bezkrólewie. Od września redakcją kierowała Joanna Kurska. Wróciła na Woronicza tuż po tym, jak jej drugi mąż Jacek Kurski został odwołany ze stanowiska prezesa TVP.

Jej rządy nie trwały jednak długo. 4 stycznia Telewizja Polska wydała oficjalny komunikat, z którego dowiadujemy się, że doszło do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Nowego szefa programu mamy poznać po weekendzie.