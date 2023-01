nt_logo

Sara James znów wystąpi w amerykańskiej telewizji. Weźmie udział w kolejnym show

Sara James była objawieniem 17. sezonu "Mam talent" w Stanach Zjednoczonych

Simon Cowell dał jej "złoty przycisk". Na Amerykanach uzdolniona Polka zrobiła bardzo dobre wrażenie, a w finale wystąpiła u boku Black Eyed Peas

Z amerykańską grupą hip-hopową wystąpiła również podczas tegorocznego "Sylwestra Marzeń" TVP

Teraz w mediach pojawiła się informacja, że Polka po raz kolejny zagości w amerykańskiej telewizji

ara James w minionym roku odniosła wiele sukcesów w życiu zawodowym. Między innymi dotarła do finału amerykańskiego "Mam Talent", w którym wystąpiła u boku Black Eyed Peas. Z tym samym zespołem zaśpiewała podczas "Sylwestra Marzeń" TVP. Jednak to nie koniec jej zawodowych sukcesów. Jak donoszą media, Sara James ponownie pojawi się w amerykańskiej telewizji i weźmie udział w kolejnym show.

Ubiegły rok z pewnością należał do Sary James, która odniosła wiele zawodowych sukcesów. Zwyciężczyni polskiej czwartej edycji programu "The Voice Kids" zachwyciła jurorów amerykańskiego "Mam Talent" w telewizji NBC. Amerykański łowca telentów i producent telewizyjny Simon Cowell wcisnął dla Polki złoty przycisk i wielokrotnie zachwycał się nad wokalistką.

James doszła w programie aż do ścisłego finału. Jak się okazało, już niebawem ponownie powróci do programu.

Sara James ponownie w USA. Po raz kolejny zaprezentuje się w amerykańskiej telewizji

Co prawda Sara James nie zwyciężyła w ostatniej edycji "America's Got Talent", jednak niebawem ponownie pojawi się na antenie NBC. W nocy z 9 na 10 stycznia polskiego czasu 14-letnia wokalistka zaprezentuje się w wyjątkowym show "AGT: All Stars".

W programie wystąpią zwycięzcy i finaliści poprzednich edycji, a także uczestnicy, których performansy stały się viralami w sieci. W wyjątkowym show widzowie będą mogli zobaczyć uczestników z takich krajów jak Wielka Brytania, Australia, Niemcy, Belgia, Kanada, Rumunia, Indie czy Filipiny.

Gdy powiedzieli mi, kto będzie występował, wiedziałem, że to będzie genialne. Sara James, Kodi Lee, Detroit Youth Choir wrócili i byli absolutnie niesamowici.

Polska wokalistka wróci i zaśpiewa w drugim odcinku, walcząc ponownie o wstęp do ścisłego finału. Do dalszego etapu przejdzie tylko dwóch uczestników: laureat złotego przycisku i faworyt widzów.

W sylwestrową noc Sara James pojawiła się u boku Black Eyed Peas podczas Sylwestra Marzeń organizowanego przez Telewizję Polską w Zakopanem. O występie amerykańskiej grupy było szczególnie głośno ze względu na tęczowe opaski. Happening miał być wyrazem wsparcia społeczności LGBTQ+.

James skradła serca amerykańskich telewidzów nie tylko talentem, ale i swoim zachowaniem. 14-latka chwalona jest za skromność i poczucie stylu. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 358 tys. użytkowników, a jej popisy w "America’s Got Talent" widziały już na YouTube miliony internautów.