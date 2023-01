nt_logo

Wielki statek sparaliżował ruch morski. Utknął na mieliźnie Kanału Sueskiego

W

Incydent w rejonie Kanału Sueskiego poza lokalną prasą opisuje między innymi Agencja Reutera. Nad ranem wielki masowiec utknął na mieliźnie

O zdarzeniu informowano od wczesnych godzin porannych, jednak aż do 11 trwały opóźnienia, które miało aż 21 statków

Jeszcze w 2021 roku na cały tydzień Kanał Sueski zablokował okręt Ever Given. Okazało się, że maszyna jest dłuższa niż szerokość kanału

M/V Glory sparaliżował ruch morski. 21 statków z opóźnieniami

ielki statek do transportowania towarów utknął na mieliźnie w rejonie Kanału Sueskiego. Na miejscu musiał interweniować holownik. Incydent z udziałem masowca wywołał opóźnienia aż 21 innych okrętów.

Jak pisze Agencja Leth, wielki masowiec w rejonie Kanału Sueskiego chwilowo sparaliżował kursy 21 łodzi.

Do incydentu doszło, gdy M/V Glory dołączał do konwoju statków w rejonie Al-Kantara. Na wodę wypłynęły holowniki, które podjęły skuteczną próbę wyciągnięcia okrętu z mielizny w tym rejonie.

W rozmowie z lokalnym serwisem Al-Arabiya gen. Osama Rabie nadzorujący kursy wzdłuż Kanału Sueskiego wyjaśnił, że zdarzenie nie wywołało poważnych reperkusji ani nie doprowadziło do niebezpiecznych zdarzeń.

M/V Glory ma 225 metrów długości i 32 metrów szerokości. Jego tonaż wynosi aż 41 000 t.

Jeszcze w 2021 roku do o wiele groźniejszego zdarzenia doszło z udziałem masowca Ever Given. 400-metrowy okręt na tydzień sparaliżował ruch na wodzie.

Powodem był fakt, że łódź była dłuższa niż szerokość samego Kanału. Od tego momentu ruszyła akcja poszerzania i pogłębiania południowej część drogi wodnej.