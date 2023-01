nt_logo

Wiśniewski zdradził, kogo widziałby na swoim miejscu w "TTBZ": To "dziecko" Miszczaka

W

Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski pożegnali się z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Razem z nimi współpracę zakończył również Piotr Gąsowski, który związany był z formatem od samego jego początku

Zmiany obsadowe w telewizji Polsat związane są z objęciem funkcji dyrektora programowego przez Edwarda Miszczaka

Teraz Wiśniewski zdradził, kogo widziałby na swoim miejscu w fotelu jurorskim

ostatnim czasie głośno jest na temat zmian obsadowych w telewizji Polsat. Niedawno media obiegła informacja o zwolnieniu Michała Wiśniewskiego i Katarzyny Skrzyneckiej z funkcji jurora w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Chwilę później pojawiły się spekulacje, że o swoją posadę może również drżeć Iwona Pavlović z "Tańca z Gwiazdami". Teraz wokalista zdradził, kto mógłby go zastąpić za stołem jurorskim.

Nowy Rok nie okazał się szczęśliwy dla gwiazd telewizji Polsat. Pracę straciła Katarzyna Skrzynecka, która od samego początku była związana z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Aktorka w finałowym odcinku wystąpiła jednoczenie jako Sara Brightman i Andrea Bocelli, wygrywając 1. edycję formatu. Potem przez kolejnych 16 edycji zasiadała w fotelu jurorskim oceniając innych uczestników.

Niestety jak się okazało teraz pożegna się z "Twoją Twarzą", tak samo, jak jej kolega Michał Wiśniewski. Po tej dawce informacji z programu zrezygnował także Piotr Gąsowski, który razem z Maciejem Dowborem współprowadził polsatowski hit.

Czytaj także: Ujawniono kulisy zwolnienia Skrzyneckiej i Wiśniewskiego. "Przyszedł czas na rewolucję"

Michał Wiśniewski zdradził, kto zastąpi go w "TTBZ" na Polsacie

Jeżeli chodzi o fakt zwolnienia Michała Wiśniewskiego, wokalista dowiedział się o tym zdecydowanie wcześniej. Już w grudniu poinformował o swoim odejściu z programu na łamach "Faktu".

"Podziękowano mi, ale nie mam żalu. Rozumiem, że przychodzi ktoś nowy i układa wszystko po swojemu. On teraz zarządza domem, jakim jest Polsat i robi to tak, by mu się dobrze pracowało i by miał dobre wyniki. Ma do tego pełne prawo, bo jest szefem stacji. Mnie w moim domu też nikt nie będzie mówił, jak mam go urządzać. Więc trzymam kciuki" – przyznał muzyk.

Lider zespołu "Ich Troje" zasiadał w fotelu jurorskim przez ostatnie trzy edycje programu. Muzyk w rozmowie z tabloidem zdradził, że nawet ma pomysł na to, kto mógłby go zastąpić w roli jurora. Wiśniewski bez zastanowienia wskazał swojego imiennika, który ma już doświadczenie w zasiadaniu na fotelu jurorskim, ponieważ spędził 4 edycje w "The Voice of Poland".

Wiśniewski uważa, że Michał Szpak to niejako "dziecko" Miszczaka, ze względu na program "X Factor", który zwyciężył, gdy ten pełnił funkcję ówczesnego dyrektora programowego telewizji TVN. Pomimo tego, ze względu na jego talent i doświadczenie trenerskie według muzyka sprawdziłby się w roli jurora.

"Michał Szpak to 'dziecko' Edwarda Miszczaka, więc by mnie to nie zdziwiło. Czy by się sprawdził? To zawsze czas pokazuje, ja Michała znam i mam z nim dobre relacje. Życzę mu na pewno wszystkiego co najlepsze. Zresztą on już się sprawdził jako juror w innym show, więc wie, na czym to polega. Jeśli dostał propozycję i ją przyjmie, będę trzymać kciuki. Nie mnie go oceniać, to zrobi publiczność" – podsumował.