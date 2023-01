W

We wtorek (10 stycznia) wspomnienia księcia Harry'ego zostały oficjalnie opublikowane w książce "Spare". Przed premierą w sieci ukazywały się różne fragmenty pamiętnika. Okazuje się, że młodszy syn brytyjskiego monarchy napisał w autobiografii o bolesnej stracie. Tak żegnał z żoną ich nienarodzone dziecko.

Książę Harry napisał o poronieniu Meghan. Zdradził, gdzie pochowali dziecko Fot. Pool PA/Associated Press/East News

"Spare" to tytuł autobiografii księcia Harry'ego, o której było głośno jeszcze przed oficjalną premierą

Na rynkach światowych książka jest dostępna od 10 stycznia 2023 r. Wersja w języku polskim będzie dostępna od 8 marca

W pamiętniku młodszy syn króla Karola III napisał m.in. o bolesnej stracie. Meghan poroniła w lipcu w 2020 roku

Przypomnijmy, że 15 grudnia na Netfliskie opublikowano kolejne trzy odcinki serialu dokumentalnego "Harry i Meghan", w którym małżonkowie przedstawili swoją historię. Jedno z nich dotyczyło straty dziecka w lipcu 2020 roku.

"Po zmianie pieluchy Archiego poczułam ostry skurcz. Upadłam na podłogę z nim w ramionach i nuciłam kołysankę, żeby nas oboje uspokoić. Radosna melodia stanowiła wyraźny kontrast z moim poczuciem, że coś jest nie tak. Gdy ściskałam swoje pierworodne dziecko, wiedziałam, że tracę drugie" – wyznała Meghan kilka miesięcy później w eseju na łamach "New York Times".

W serialu o dramatycznych chwilach opowiedziała przyjaciółka żony księcia Harry'ego. Pomagała im w przeprowadzce do Santa Barbara. – Meg czekała na mnie na zewnątrz. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Poprosiłam, żeby mnie oprowadziła, a ona spojrzała na mnie i powiedziała: 'Bardzo mnie boli'. Trzymała Archiego i upadła na ziemię – przytoczyła.

Sama Meghan powiedziała zaś, że postanowiła opowiedzieć światu o utracie ciąży, by wesprzeć pary, które też spotkała ta tragedia. – Byłam w ciąży. Nie mogłam spać. Pierwszego ranka w nowym domu poroniłam – zwierzyła się.

W autobiografii "Spare" książę Harry poruszył wiele wątków, o których mówi nie tylko Wielka Brytania, ale i cały świat. Zwierzył się m.in. z tego, jak wyglądają jego relacje z bratem i jak czuł się w dzieciństwie, będą traktowany przez ojca jako ten "zapasowy syn".

Dużą część poświęcił też swojej ukochanej żonie oraz dzieciom Archiemu i Lilibet Dianie. Nie omieszkał wrócić pamięcią do wydarzeń z 2020 roku, kiedy Meghan poroniła. Tak opisał traumatyczne chwile, wyjawiając, gdzie pochowali nienarodzone dziecko:

Wyszliśmy ze szpitala z naszym nienarodzonym dzieckiem. Malutkie zawiniątko. Poszliśmy w miejsce, sekretne miejsce, które znaliśmy tylko my. Pod rozłożystym drzewem figowca, podczas gdy Meg płakała, wykopałem rękami dołek i delikatnie umieściłem maleńkie zawiniątko w ziemi.

Po tym traumatycznym zdarzeniu młodszy syn króla miał winić za rodzinną tragedię jedną z brytyjskich gazet, która ujawniła prywatny list żony do jej ojca w 2019 r. Amerykanka miała przypłacić to ogromnym stresem. Finalnie tabloid "Mail on Sunday" przegrał proces, który wytoczyli im Harry i Meghan.

Przypomnijmy, że premiera "Spare" w Polsce odbędzie się 8 marca 2023 r. Zostanie wydana nakładem wydawnictwa Marginesy pod tytułem "Ten drugi".