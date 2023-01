Wiele wskazuje na to, że w środę (11 stycznia) polityk pierwszy raz ma pojawić się w sejmie, w którym procedowane mają być ważne dla PiS ustawy

Kaczyński ma nie odnosić się do gorącego tematu KPO, który to doprowadził do sporu między częścią PiS Morawieckiego oraz politykami Zbigniewa Ziobry