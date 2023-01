N

Nowy kawałek Shakiry robi furorę w sieci. W mgnieniu oka stał się hitem – ponad 70 milionów odsłon w jeden dzień. Co więcej, wylądował na liście 50 najpopularniejszych utworów na świecie na Spotify. Artystka rozliczyła się z przeszłością. Nieźle nawtykała swojemu byłemu partnerowi, który zamienił ją na młodszą. Teraz, świętując sukces, zwróciła się do kobiet.

12 stycznia pisaliśmy w naTemat o tym, że nowa piosenka Shakiry w kilka godzin po premierze zanotowała 30 milionów odsłon. Dzień później liczba ta wzrosła o ponad połowę, bo mowa już o dobijaniu do 75 milionów.

Artystka nawiązała współpracę z Bizarrapem, znanym argentyńskim DJ-em i producentem muzycznym, a owocem ich muzycznego spotkania jest kawałek, w którym piosenkarka miażdży Gerarda Pique.

"Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Prasa u moich drzwi i dług w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą. Życzę ci powodzenia z moim tak zwanym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że nawet cię nie poznaję. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio" – śpiewa 45-letnia Shakira.

Wokalistka wytknęła piłkarzowi to, że na nią nie zasługiwał oraz że nie było go, kiedy go potrzebowała. Dzisiaj idzie do przodu z podniesioną głową.

"Jedziesz szybko, zwolnij. Dużo siłowni, ale pracuj też trochę nad swoim mózgiem. Wilczyca taka jak ja nie jest dla nowicjuszy, wilczyca taka jak ja nie jest dla facetów takich jak ty, byłam poza twoją ligą, dlatego jesteś z kimś takim jak ty. Tak wiele mówi się o byciu mistrzem, a kiedy cię potrzebowałam, dałeś mi najgorszą wersję siebie" – brzmi tekst.

W piątek (13 stycznia) Shakira znów zabrała głos w mediach społecznościowych. Jest ewidentnie podekscytowana tym, że jej nowy numer cieszy się taką słuchalnością. Pojawił się w 50-tce najpopularniejszych utworów na świecie.

Szczególne podziękowania Shakira skierowała do kobiet. "To dla wszystkich kobiet, które nauczyły mnie, że gdy życie rzuca w ciebie gorzkimi cytrynami, trzeba zrobić słodką lemoniadę" – podkreśliła dumna.

Warto nadmienić, że po publikacji utworu nie tylko fanki z całego świata zasypały Shakirę masą pozytywnych komentarzy. Również Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, okazała symboliczne wsparcie wokalistce, publikując emotikony ognia. Nie jest tajemnicą, że panie się kumplują. Kiedyś Messi i Pique grali razem w FC Barcelonie. W czerwcu, po 12 latach wspólnego życia, Shakira rozstała się z Gerardem Piqué, z którym ma dwoje synów: 9-letniego Milana i 7-letniego Sashę. Piłkarz miał być często widywany w katalońskich klubach w towarzystwie innych kobiet. Regularnie miał spotykać się z 23-letnią studentką. Na początku grudnia byli partnerzy pojawili się przed sądem w Barcelonie, aby dopełnić formalności ws. opieki nad synami. Podpisali uzgodnioną wcześniej ugodę, tj. dzieci zostają pod opieką mamy i będą mogły przeprowadzić się z nią do USA.

W Nowy Rok piosenkarka opublikowała poruszający wpis, którym dała do zrozumienia, że bardzo przeżyła niewierność gwiazdora i długo dochodziła do siebie. "Nawet jeśli ktoś nas zdradził, wciąż musimy ufać innym. W obliczu pogardy trzeba znać swoją wartość. Ponieważ wciąż jest wielu dobrych ludzi. (...) Nasze łzy nie są marnotrawstwem, podlewają ziemię, gdzie narodzi się przyszłość i czynią nas bardziej ludzkimi, aby nawet po złamaniu serca można było dalej kochać" – napisała.