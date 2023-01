S

Shakira swoim najnowszym singlem rozprawiła się z byłym partnerem Gerardem Pique, który, jak się okazało, zdradzał ją z młodszą kobietą. "Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio" – brzmi fragment najnowszego hitu artystki. Antonella Roccuzzo, mimo że nie miała najlepszych relacji z Shakirą, po wysłuchaniu jej najnowszej piosenki okazała wsparcie wokalistce.

Antonella Roccuzzo wspiera Shakirę. Kiedyś nie miały najlepszych relacji Fot. instagram.com / @antonelarocuzzo; @shakira

Shakira wraz ze znanym argentyńskim DJ-em i producentem muzycznym nagrali utwór, w którym artystka rozprawia się ze swoim niewiernym partnerem Gerardem Pique

Zaledwie chwilę po premierze najnowszy singiel ma już ponad 60 milionów wyświetleń

Swoje wsparcie wokalistce okazała żona Messiego, Antonella Roccuzzo, która wcześniej nie miała najlepszych relacji z kolumbijską wokalistką

Pół roku temu opinia publiczna na całym świecie huczała na temat wielkiego rozstania Shakiry i Gerarda Pique. Para była ze sobą od 2011 roku i doczekała się dwójki dzieci. W grudniu obydwoje pojawili się na sali rozpraw w Barcelonie, gdzie dopełnili wszelkich formalności. Między innymi chodziło też o opiekę nad dwojgiem niepełnoletnich synów: 9-letnim Milanem i 7-letnim Sashą.

Nowy rok to czas zmian, również dla Shakiry, która postanowiła raz na zawsze rozprawić się z przeszłością, a w rezultacie z byłym partnerem. W swoim najnowszym singlu artystka podsumowała piłkarza oraz to jak ją zranił. Pomimo tego w swojej piosence, Shakira przyznaje, że teraz jest silniejsza!

"Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Prasa u moich drzwi i dług w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą. Życzę ci powodzenia z moim tak zwanym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że nawet cię nie poznaję. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio" – wyznaje w singlu Kolumbijka.

Antonella Roccuzzo wspiera Shakirę. Kiedyś nie miały najlepszych relacji

Żona Lionela Messiego, Antonella Roccuzzo skomentowała najnowszą piosenkę Shakiry. Chociaż jej wpis pod fragmentem utworu opublikowanego na instagramowym profilu wokalistki nie jest zbyt wylewny, dla wielu jest bardzo wymowny. Przedstawia on zaledwie kilka emotikonek ognia, co dla fanów jest znakiem pojednania się pań.

Użytkownikom zachowanie Roccuzzo bardzo się spodobało, a żonie mistrza świata w piłce nożnej nie szczędzono komplementów. "Jestem dumna z tej kobiety!; Wygląda na to, że zawsze jesteś po właściwej stronie. Idolka!; Królowa musiała się pojawić, udzielając wsparcia tak szlachetnej sprawie. Dziękuję, że jesteś taką kobietą i że zawsze jesteś. Kochamy cię" – czytamy w komentarzach.

Warto jednak przypomnieć, że od lat w mediach pojawiały się plotki na temat, jakoby Roccuzzo i Shakira nie miały najlepszych relacji. Żona Messiego podobno miała żal do Pique o to, że zostawił swoją poprzednią partnerkę, z którą się przyjaźniła, dla wokalistki. W 2017 roku w sieci trwały spekulacje, czy Shakira pojawi się na ślubie Roccuzzo i Messiego. Jednak plotki na temat ich sporu były mocno wyolbrzymione, bo niespełna dwa lata później panie pozowały razem do zdjęć.