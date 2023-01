W

W wieku 83 lat zmarł dziennikarz muzyczny Marek Gaszyński. Był autorem tekstów ponad 150 piosenek, w tym słynnego hitu Czesława Niemena "Sen o Warszawie". Informację o śmierci dziennikarza przekazała jego żona.

Marek Gaszyński miał 83 lata Fot. Michal Wozniak / East News

W niedzielę 15 stycznia zmarł dziennikarz muzyczny i autor tekstów piosenek Marek Gaszyński

Jest on autorem tekstów do ponad 150 utworów, w tym "Snu o Warszawie" Czesława Niemena czy "Nie zadzieraj nosa" Czerwonych Gitar

Marek Gaszyński nie żyje

"Mimo troskliwej opieki zmarł dzisiaj w szpitalu o godz. 4.30 Marek Gaszyński. Przegrał walkę z chorobą. Kochał muzykę, kochał życie i towarzystwo przyjaciół. Zmarł wspaniały człowiek, mąż, ojciec i dziadek. Całe swoje życie zawodowe poświęcił Polskiemu Radiu" – przekazała PAP Anna Gaszyńska, żona dziennikarza.

O tym, że Gaszyński przebywa w stanie ciężkim w szpitalu, poinformowała na początku stycznia w mediach społecznościowych jego córka Marta.

Autor nieśmiertelnych przebojów

Marek Gaszyński urodził się w 1939 roku. Pracę jako dziennikarz radiowy rozpoczął jeszcze jako nastolatek – w 1958 roku w Rozgłośni Harcerskiej. Przez zdecydowaną większość swojego życia zawodowego związany był jednak z Polskim Radiem, gdzie zaczął pracę w 1962 roku.

Tworzył audycje muzyczne, był również autorem artykułów w prasie codziennej oraz muzycznej. W latach 2006-2007 pełnił funkcję prezesa warszawskiego Radia dla Ciebie. W 2011 roku opublikował powieść "Teoria zbrodni uprawnionej".

– Wszystko zaczęło się jeszcze przed maturą. Pociągała mnie muzyka inna niż ta nadawana w programie radiowym, gdzie dużo było ludowej, poważnej i z krajów socjalistycznych. Chciałem słuchać jazzu – wspominał dziennikarz w październiku zeszłego roku w rozmowie z serwisem haloursynow.pl.

Gaszyński zapisał się również w historii polskiej muzyki jako autor ponad 150 tekstów piosenek. Tworzył je od lat 60. i był autorem tekstów takich szlagierów jak "Sen o Warszawie" Czesława Niemena, "Nie zadzieraj nosa" Czerwonych Gitar czy "Gdzie się podziały tamte prywatki" Wojciecha Gąssowskiego.

Czesława Niemena Gaszyński poznał w 1965 roku w sopockim klubie Non Stop, a pierwszą piosenką legendarnego muzyka, do której napisał tekst, było "Czy wiesz o tym, że". Tekst do "Snu o Warszawie" napisał na prośbę Niemena, który w Paryżu nagrał cztery piosenki po francusku z tekstami francuskiego poety Pierre'a Delanoe. Znalazła się wśród nich piosenka "A Varsovie".

– Niemen zadzwonił do mnie z propozycją napisania tekstu. Wtedy taka rozmowa to był problem, miałem zawiadomienie z poczty, że mam się zgłosić, czekać, wreszcie pani mnie połączyła. Zapytałem, o czym ma być piosenka i usłyszałem, że o Warszawie – opowiadał w wywiadzie z haloursynow.pl.

Marek Gaszyński został odznaczony medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" – w 2005 roku brązowym, w 2013 roku srebrnym, a w 2020 roku złotym. W 2015 roku otrzymał z kolei Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia.

"Gigant polskiego tekściarstwa, autor niezliczonej liczby przebojów i wielu książek, przeuroczy gawędziarz, mistrz dowcipu i celnej pointy, żywa encyklopedia piosenki" – pisała o nim w miniony poniedziałek Grażyna Orlińska, poetka, scenarzystka i autorka tekstów piosenek, m.in. "Chałupy welcome to" Zbigniewa Wodeckiego.