Od premiery "Pasji" minęło niemal dwadzieścia lat. Jak informują jednak zagraniczne media, Mel Gibson właśnie szykuje się do nakręcenia sequelu jednego z najsłynniejszych dramatów biblijnych.

Mel Gibson nakręci "Pasję 2". Fot. kadr z filmu "Pasja"

"Pasja" miała premierę w 2004 roku.

Jak podają zagraniczne media, najsłynniejszy dramat biblijny po niemal dwudziestu latach doczeka się sequela. W roli Jezusa ponownie zobaczymy Jima Caviezela.

Reżyserem filmu ponownie zostanie Mel Gibson.

Powstanie "Pasja 2"

Zdjęcia do filmu zatytułowanego na chwilę obecną "The Passion of the Christ: Resurrection" mają ruszyć jeszcze w tym roku. W roli Jezusa ponownie zobaczymy Jima Caviezela – amerykańskiego aktora, który w ostatnich latach wystąpił również w innym filmie religijnym, czyli "Paweł, Apostoł Chrystusa", w którym wcielił się w św. Łukasza.

Za kamerą ponownie stanie Mel Gibson, którego ostatnim filmem jest nominowana do Oscara "Przełęcz ocalonych" z 2016 roku. W filmie wystąpili m.in. Andrew Garfield ("Tick, Tick... Boom!"), Sam Worthington ("Avatar: Istota wody") oraz Hugo Weaving ("Władca pierścieni"). Sam Gibson wystąpił ostatnio w takich tytułach, jak "Agent Game", "Gorące krzesło" czy "Gorąca linia".

Na chwilę obecną nie wiadomo, na czym skupi się fabuła sequela słynnego dramatu biblijnego. Pierwsza część filmu skupiała się na ostatnich godzinach życia Jezusa. W końcowych scenach przedstawiono zmartwychwstanie Jezusa i jego wyjście z zamkniętego grobu.

Ridley Scott nakręci "Gladiatora 2"

Niedawno informowaliśmy w naTemat, że również inny słynny film z początku lat dwutysięcznych doczeka się kontynuacji. Ridley Scott już pracuje nad "Gladiatorem 2", czyli kontynuacją jego hitowej produkcji z 2000 roku. Głównym bohaterem widowiska ma być Lucjusz, syn Lucilli i siostrzeńca bezwzględnego Kommodusa.

O główną rolę ubiega się podobno Paul Mescal, irlandzki aktor znany z serialu "Normalni ludzie" i dramatu "Aftersun", który niebawem pojawi się na ekranach polskich kin. Mescal ma już być w trakcie negocjacji z Paramountem.

Scenariusz do filmu napisze David Scarpa ("Napoleon", "Ostatni bastion" i "Wszystkie pieniądze świata"). Kostiumy ponownie zaprojektuje Janty Yates, a za scenografię odpowiedzialny będzie Arthur Max.

Przypomnijmy, że pierwsza część "Gladiatora" odniosła kasowy sukces, zarabiając na całym świecie ponad 460 milionów dolarów. Jakby tego było mało, film zdobył aż 5 statuetek Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej (Oscarów) w kategoriach "najlepszy film", "najlepszy aktor pierwszoplanowy: Russel Crowe", "najlepsze efekty specjalne", "najlepsze kostiumy" i "najlepszy dźwięk".

Akcja oryginalnej produkcji rozgrywa się około roku 180. Maximus, generał wojsk Marka Aureliusza, zostaje zniewolony i zmuszony do uczestnictwa w walkach gladiatorów. Mężczyzna pragnie zemścić się na samozwańczym cesarzu Kommodusie, który zabił mu żonę i syna.