Utwór Shakiry, w którym rozprawia się ze swoim byłym i z jego młodą kochanką w kilka dniu osiągnął niesamowite zasięgi. Kolumbijska artystka podzieliła się sukcesem na Instagramie i ponownie uderzyła w Gerarda Pique.

Shakira wbiła Gerardowi Pique kolejną szpilkę. Fot. LOIC VENANCE/ AFP/ East News

Kawałek Shakiry zebrał już 111 mln wyświetleń na YouTubie. Piosenka została udostępniona w czwartek 12 stycznia.

Kolumbijska piosenkarka pochwaliła się swoim sukcesem na swoim profilu na Instagramie.

Shakira wykorzystała okazję, by ponownie uderzyć w Gerarda Pique.

Shakira chwali się sukcesem na Instagramie

Shakira udostępniła swój kawałek w czwartek 14 stycznia. Zrealizowana z argentyńskim producentem muzycznym Bizzrapem piosenka to pierwszy utwór, który wokalistka wydała po rozstaniu z Gerardem Pique.

W kilka dni piosenka zebrała ponad 111 mln wyświetleń. Shakira pochwaliła się tym osiągnięciem na swoim profilu na Instagramie. Nie omieszkała również ponownie uderzyć w byłego partnera.

"Nigdy nie sądziłam, że to, co traktowałam jako katharsis i co miało przynieść mi ulgę, zostanie numerem jeden na świecie. W dodatku w chwili, gdy mam 45 lat i śpiewam w języku hiszpańskim" – zaczęła artystka.

"Chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez których czują się nic niewarte. Kobiety, które bronią tego, co czują i myślą, i podnoszą ręce, gdy się nie zgadzają, nawet jeśli inni marszczą brwi, są moją inspiracją" – kontynuowała.

Shakira zachęciła również fanów, by "żyli w zgodzie ze sobą i się nie poddawali". "Nie tak, jak nakazuje społeczeństwo, ale w sposób, który jest dla nas właściwy, w sposób, dzięki któremu możemy iść naprzód dla naszych dzieci, rodziców i wszystkich, którzy nas potrzebują i pokładają w nas nadzieję" – dodała na zakończenie.

Piosenka o Gerardzie Pique

Przypomnijmy, że słowa piosenki Shakiry, w której uderza w byłego partnera, są rzeczywiście mocne.

"Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Prasa u moich drzwi i dług w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą. Życzę ci powodzenia z moim tak zwanym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że nawet cię nie poznaję. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio" – śpiewa 45-letnia Shakira.

"Jedziesz szybko, zwolnij. Dużo siłowni, ale pracuj też trochę nad swoim mózgiem. Wilczyca taka jak ja nie jest dla nowicjuszy, wilczyca taka jak ja nie jest dla facetów takich jak ty, byłam poza twoją ligą, dlatego jesteś z kimś takim jak ty. Tak wiele mówi się o byciu mistrzem, a kiedy cię potrzebowałam, dałeś mi najgorszą wersję siebie" – brzmi tekst.

Pique nie pozostał dłużny byłej partnerce. Już dzień po premierze kawałka piłkarz ogłosił, że sponsorem Kings League (których jest pomysłodawcą) została firma Casio, czyli ta, z której dzień wcześniej nabijała się Shakira.

To jednak nie koniec – piłkarz rozdał zegarki wszystkim prezesom wspomnianej ligi, o czym poinformował w rozmowie na Twitchu. Wzbudziło to ogólną wesołość wśród słuchaczy, gdyż nikt nie miał wątpliwości, iż jest to odpowiedź piłkarza na piosenkę byłej partnerki.