N

Najnowsza piosenka Shakiry odniosła sukces w sieci i szybko stała się wiralem. Obecnie utwór ma ponad 95 milionów odsłon. Padły tam stwierdzenia między innymi, że Pique "zamienił Ferrari na Twingo". W tekście chodziło oczywiście o model samochodu marki Renault. Francuska firma postanowiła wypowiedzieć się w tej sprawie.

Marka Renault ustosunkowała się do najnowszej piosenki Shakiry. Fot. Screen / YouTube / Bizarrap / Twitter / @renault_esp

Shakira nagrała nową piosenkę, w której uderzyła w byłego partnera oraz jego młodszą kochankę

Artystka wspomina w piosence między innymi o samochodzie marki Renault

Firma ustosunkowała się do utworu Shakiry w swoich mediach społecznościowych

Jak informowaliśmy, w czwartek 12 stycznia wyszła nowa piosenka Shakiry. Artystka połączyła siły z argentyńskim DJ-em i producentem muzycznym. Artystka podsumowała w utworze byłego partnera Pique i krzywdy, które jej wyrządził. Z tekstu utworu dowiadujemy się, że dziś Shakira jest silniejsza. Swoje miejsce w utworze znalazła też 23-letnia Claria Chia Marti, z którą Gerard miał ją zdradzać w ich wspólnym mieszkaniu.

"Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio" – śpiewa między innymi Shakira w wiralowym utworze.

Renault odpowiada na piosenkę artystki. "Twingo cię wspiera"

Marka Renault ustosunkowała się do najnowszego utworu Shakiry. Na swoim koncie w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie modelu Twingo i opatrzyła go wymownym opisem.

"Dla facetów i dziewczyn takich jak ty. Podkręć głośność!" – możemy przeczytać na profilu marki Renault España.

Francuska centrala Renault z kolei napisała, że "Renault Twingo wspiera Shakirę whenever, wherever", nawiązując tym samym do tytułu innej piosenki artystki.

Pique odpowiedział Shakirze w związku z nową piosenką

Gerard Pique tymczasem odpowiedział piosenkarce w poniżający sposób, o czym pisaliśmy tutaj. Już dzień po premierze kawałka piłkarz ogłosił, że sponsorem Kings League (których jest pomysłodawcą) została firma Casio, czyli ta, z której dzień wcześniej nabijała się Shakira.

To jednak nie koniec – piłkarz rozdał zegarki wszystkim prezesom wspomnianej ligi, o czym poinformował w rozmowie na Twitchu. Wzbudziło to ogólną wesołość wśród słuchaczy, gdyż nikt nie miał wątpliwości, iż jest to odpowiedź piłkarza na piosenkę byłej partnerki.

Głośny rozpad dwunastoletniego związku Shakiry z Pique

Przypomnijmy, że o rozpadzie dwunastoletniego związku pary fani dowiedzieli się w czerwcu 2022 roku. Dla wielu osób był to szok, ponieważ uchodzili oni za jedną z bardziej udanych par w zagranicznym show-biznesie. Do takiego obrotu sprawy przyczynił się romans piłkarza z młodszą kobietą. Najpierw pojawiły się pogłoski, że piłkarz wyprowadził się od rodziny. Wtedy tabloidy opublikowały również zdjęcia Pique z klubów, na których było widać, że dobrze bawi się w towarzystwie innych kobiet. W czerwcu 2022 roku para oficjalnie poinformowała, że podjęła decyzję o rozstaniu.

Coraz więcej zaczęto w tamtym czasie mówić o tym, że w życiu piłkarza pojawiła się młodsza kobieta. Jak wiadomo teraz, jest nią 23-letnia Clara Chia Marti, która jako studentka Public Relations pracowała przy wydarzeniach w jego firmie produkcyjnej Kosmos.

Jakiś czas temu pojawiło się nagranie, które wskazuje na to, że Pique spotykał się z Marti już w sierpniu 2021 roku. Sugeruje ono, że piłkarz zapraszał kochankę do swojego mieszkania, gdy Shakiry i dzieci nie było w domu...