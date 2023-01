W

Wydawałoby się, że segregowanie śmieci w postaci książek, gazet czy kartonów jest proste. Czy tak jest w rzeczywistości? Sprawdźmy, czy wszystkie te odpady powinny trafić do pojemnika na papier.

Gdzie należy wyrzucać stare książki i gazety? Fot. WOJCIECH STROZYK / REPORTER

Gdzie wyrzucać stare książki?

Stare, zniszczone książki w miękkich okładkach umieszczamy w koszu niebieskim przeznaczonym na papier (z kolei twarde okładki trzeba oderwać i umieścić w koszu czarnym na odpady zmieszane). Aczkolwiek, jeśli któreś kartki zostały mocno ubrudzone (szczególnie tłuszczem) lub są zamoczone, wtedy nie nadadzą się do recyklingu, dlatego trzeba je oderwać i wyrzucić do kosza czarnego na odpady zmieszane.

Duże ilości książek można oddać do skupu makulatury. Warto jednak pamiętać o tym, że jeśli książki, których chcemy się pozbyć, są w dobrym stanie, a ich treść nie jest zdezaktualizowana, zawsze możemy spróbować oddać je komuś lub zaproponować któreś z bibliotek.

Trzeba też przeglądać Internet i sprawdzać, czy w naszej okolicy są prowadzone akcje charytatywne, w których zbierane są książki dla domów dziecka, domów seniora, hospicjów czy ośrodków dla samotnych matek. Jedną z takich inicjatyw jest ogólnopolska Wielka Zbiórka Książek fundacji Zaczytani.org.

Gdzie wyrzucać gazety?

Zwykłe papierowe gazety wyrzucamy do pojemnika niebieskiego na papiery, a w większych ilościach warto je zanieść do skupu makulatury. Gazety kolorowe są często pokrywane olejem roślinnym lub mineralnym, żeby nadać im śliskości i błysku. Pomimo tego, według obecnych przepisów, je również można swobodnie wrzucać do papierów. Są one później odwłókniane i oczyszczane z barwników.

Gdzie wyrzucać broszury, ulotki reklamowe, papier fotograficzny i laminowany?

Trzeba sprawdzić czy papier na broszury i ulotki reklamowe nie jest powleczony folią. Jeśli nie jest, wtedy trafia do niebieskiego pojemnika na papier. Jeśli zaś jest, wówczas będzie problem z jego naderwaniem. Papier z taką powłoką ochronną z polimerami (również po naklejkach) – podobnie jak kalka techniczna, papier fotograficzny i przebitkowy oraz laminowany – nie nadaje się do ponownego przetworzenia z innymi papierami, więc ląduje w koszu na zmieszane odpady.

Gdzie wyrzucać paragony?

Większość paragonów to w istocie papier termiczny, a więc papier zwykły z domieszkami tworzywa sztucznego lub wosku Nie da się odzyskać z niego surowca i poddać do recyklingu, dlatego należy wyrzucać go do kosza czarnego na odpady zmieszane.

Jednak w ostatnich latach coraz więcej sklepów wprowadza niebieskie paragony, na których widnieje informacja, że powstawały z recyklingu i bez dodatku barwników chemicznych, dlatego można je wrzucać do pojemników na papier.

Gdzie wyrzucać kartony oraz opakowania po mleku i soku?

Do pojemnika na papier nie wyrzuca się opakowań po sokach i mleku, ponieważ są to produkty wielomateriałowe robione najczęściej z papieru i tworzywa sztucznego lub aluminium. Jako że tutaj surowce można przynajmniej częściowo odzyskać i poddać recyklingowi, opakowania po sokach i mleku wrzucamy do pojemnika żółtego na plastik i metal.

W przypadku kartonów wykonanych z jednego materiału, czyli tektury falistej, odpady umieszcza się w koszu na papier. Jeśli były na kartonie naklejki powleczone tworzywem sztucznym lub taśma, trzeba je odkleić i wyrzucić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Do tego pojemnika powinny trafić także fragmenty kartonu, które zostały mocno zabrudzone lub zatłuszczone.

Gdzie wyrzucać tapetę papierową z remontów?

Resztki tapety papierowej zabrudzonej klejem wywozi się do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Z kolei czystą tapetę papierową wbrew nazwie wrzuca się do kosza czarnego na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucić torby papierowe?

Torby papierowe są wielokrotnego użytku, jednak kiedy się przedrą, powinno się je wyrzucić do papierów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której będzie ona zachlapana czymś tłustym lub mocno brudna – wtedy należy ją wrzucić do czarnego śmietnika.

Gdzie wyrzucać papier do pakowania prezentów i pocztówki?

W koszu niebieskim na papier umieszcza się zwykły papier na prezenty. Jeśli będzie nam trudno przedrzeć papier, oznacza to, że został pokryty folią, woskiem lub innymi impregnującymi i nabłyszczającymi chemicznymi środkami. Wtedy powinien trafić do czarnego pojemnika na zmieszane odpady. Podobnie robimy w przypadku pocztówek.