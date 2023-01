J

Jak donosi niemiecki dziennik "Bild", pod Hanowerem doszło do makabrycznego odkrycia. W dziecięcym łóżeczku znaleziono ciało 4-letniego Fabiana. W sprawie podejrzanym jest 33-letni partner matki, pochodzący z Polski Daniel G. Małgorzata Z. także trafiła do aresztu.

Do makabrycznego odkrycia doszło w Hanowerze. Fot. Screen / Facebook

W łóżku dziecięcym niemieckie służby znalazły zwłoki 4-letniego chłopca

Podejrzanym w sprawie jest pochodzący z Polski Daniel G.

Zarówno matka zmarłego dziecka, jak i jej partner przebywają w areszcie

Ratownicy z Niemiec w dziecięcym łóżeczku znaleźli zwłoki 4-letniego Fabiana. Chłopiec zaledwie dwa dni później miał obchodzić swoje 5. urodziny. Jak donosi niemiecki dziennik "Bild", "mówi się, że to nowy partner matki Fabiana zabił chłopca".

Niemcy: Mały Fabian nie żyje. Daniel G. i Małgorzata Z. w areszcie

W piątek 13 stycznia o godzinie 8:20 matka dziecka 28-letnia Małgorzata Z. zadzwoniła pod numer alarmowy. Kobieta przekazała służbom, że przypadkiem znalazła martwego syna w łóżku. Kobieta podobno próbowała udzielić chłopcu pomocy, jednak bezskutecznie.

Lekarz pogotowia, który przybył na miejsce zdarzenia, stwierdził zgon dziecka. Jako powód śmierci Małgorzata i jej partner G. podali, że dziecko miało spaść ze schodów chwilę wcześniej. Jednak wstępna sekcja zwłok wykazała, że ​​poważne obrażenia chłopca nie mogły być spowodowane upadkiem ze schodów. Niemiecka policka kryminalna zakłada, że Daniel G. uderzył Fabiana tak mocno, iż w rezultacie dziecko zmarło.

33-latek z Polski został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Małgorzata Z. również przebywa w areszcie. Zostali oni oskarżeni o poważne znęcanie się nad dzieckiem poprzez zaniedbanie.

Kobieta przeprowadziła się do Daniela G. wraz z synem i 6-letnią córką w październiku ubiegłego roku. Mężczyzna również posiada dwoje dzieci z innego związku, ale wraz z matką uciekły one przed rokiem do schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie. Sąsiedzi opisują jednak Polaka jako "przyjaznego".

Natomiast sześcioletnią siostrą Fabiana opiekują się aktualnie przedstawiciele niemieckiego Jugendamt.