Trwają podobno prace nad biografią zmarłego parę lat temu George'a Michaela. Zagraniczne media podają, że jest już nawet faworyt do jego roli – to Theo James znany w ostatnim czasie z występu w serialu HBO Max "Biały Lotos".

Theo James ("Biały Lotos") zagra George'a Michaela? Fot. Chris Pizzello/ Invision/ East News/ AF Archive/ Paul Mcfegan

Filmowa biografia George'a Michaela ma być już podobno w przygotowaniu.

Zgodnie z medialnymi doniesieniami, kandydatem do roli zmarłego parę lat temu członka grupy Wham! ma być Theo James.

Aktor znany jest z występu w serialu "Biały Lotos" oraz serii "Niezgodna".

Theo James zagra George'a Michaela?

Portal MovieWeb donosi, że filmowa biografia George'a Michaela ma się skupić na całej jego karierze, czyli zacząć od początków z grupą Wham!, a na solowej karierze kończąc. Twórcy nie chcą jednak pominąć problematycznych wątków, jak zrobiono to w "Bohemian Rhapsody" o Freddiem Mercurym, ale zamierzają opowiedzieć o skandalach, w które uwikłany był artysta.

Scenariusz filmu ma już być na etapie ostatnich prac, jednak nie wiadomo, kto jest jego twórcą ani kto zostanie reżyserem produkcji. Budżet filmu ma obejmować na kwotę rzędu 100 mln dolarów. Rodzina Michaela wyraziła zgodę na jego realizację.

Głównym kandydatem do roli wokalisty ma być Theo James. Przesądzać mają o tym nie tylko jego zdolności aktorskie oraz podobna aparycja, ale również fakt, że tak jak Michael, ma on greckie korzenie, o czym wspominał zresztą w jednym z ostatnich wywiadów.

–Tak, bardzo chętnie zagrałbym tę rolę. On jest ikoną. Ponadto był częściowo Grekiem, tak jak ja – powiedział aktor. Na chwilę obecną podobno jeszcze jednak nie podpisał żadnej umowy.

James w ostatnim czasie znany jest z roli w drugim sezonie serialu HBO Max "Biały Lotos". Popularność zdobył natomiast grając w cyklu filmów science-fiction dla młodzieży "Niezgodna", w którym wcielał się w Tobiasa "Foura" Eatona.

"Biały Lotos" – kolejny hit od HBO Max

"Biały Lotos" to serial HBO, który na chwilę obecną doczekał się dwóch sezonów. W pierwszym zagrali m.in. Murray Bartlett ("The Last of Us"), Connie Britton ("American Horror Story") oraz Sydney Sweeney ("Euforia"), a w drugim Aubrey Plaza ("Laleczka"), F. Murray Abraham ("Amadeusz") oraz wspomniany Theo James.

W obu sezonach pojawia się natomiast Jennifer Coolidge, która za rolę Tanyi została już dwukrotnie nagrodzona Złotym Globem. "Blond grzywa, przerysowane usta i uwydatniające biust olbrzymie dekolty – Jennifer Coolidge z karykaturalnego wyglądu zrobiła nie tylko znak rozpoznawczy, ale także uczyniła go atutem. Dopiero jednak rola w 'Białym Lotosie' sprawiła, że dostrzeżono jej prawdziwy talent" – możecie przeczytać w sylwetce aktorki opublikowanej na łamach naszego portalu.

Kontynuację serialu dla naTemat recenzował Bartosz Godziński. "Drugi sezon ma nieco inną atmosferę. Jest mniej zabawnie i groteskowo, a bardziej mrocznie i przede wszystkim gorąco – nie tylko za sprawą malowniczych ujęć z Sycylii, ale napalonych bohaterów. Praktycznie każdy wątek krąży wokół seksu, niezaspokojonych pragnień, ukradkowych romansów i perfidnych zdrad" – pisał dziennikarz.