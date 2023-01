F

Fani programu "Twoja twarz brzmi znajomo" zastanawiają się, jak będzie wyglądała nowy, osiemnasty już sezon. W jury nie zobaczymy już bowiem ani Michała Wiśniewskiego, ani Katarzyny Skrzyneckiej czy charyzmatycznego prowadzącego, Piotra Gąsowskiego. Teraz ujawniono, kto ma dołączyć do jury. To aktor i wokalista.

Na początku roku zrobiło się głośno wokół zmian, które zarządził Edward Miszczak. Jest nowym dyrektorem programowym stacji

Skład jurorski programu "Twoja twarz brzmi znajomo" uszczuplił się o Michała Wiśniewskiego oraz Katarzynę Skrzynecką

W geście solidarności, ze zwolnioną przyjaciółką, decyzję o pożegnaniu się z formatem podjął jeden z gospodarzy, Piotr Gąsowski

Dziś wiadomo, kto go zastąpi. Ujawniono także, kto ma pojawić się u boku Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego

Z nowym rokiem w kultowym formacie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaszło sporo znaczących zmian. Po pożegnaniu się z Michałem Wiśniewskim i Katarzyną Skrzynecką, Piotr Gąsowski, który wraz z Maciejem Dowborem od lat tworzył duet prowadzących, zdecydował, że sam odejdzie z show.

Decyzja była podyktowana zwolnieniem Skrzyneckiej. "Obawiam się, iż bez Ciebie… ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, Twojego serdecznego Kumpla, 'nieznajomą twarz'! Odchodzę wraz z Tobą i też jak najgoręcej, dziękuję wszystkim Twórcom i Współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać!" – oświadczył na Instagramie.

Tydzień temu produkcja oficjalnie zapowiedziała nowego gospodarza. Potwierdziły się wcześniejsze medialne przecieki. Do zespołu dołącza Maciej Rock, znany polski dziennikarz, który współpracował już przy programach telewizji Polsat ("Idol", "Must Be the Music. Tylko muzyka", "Się kręci", "Fabryka Gwiazd").

Kto dołączy do jury "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Jego hit znają wszyscy

Jak donosi serwis Pomponik, przy stole jurorskim, u boku Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego wokalno-taneczne popisy uczestników nowej edycji oceniać ma Paweł Domagała.

"Ekipie bardzo zależało, by znaleźć jurora, który będzie nie tylko lubiany, ale i merytorycznie przygotowany do oceniania popisów uczestników. Z Pawłem nie ma wątpliwości, że ma mandat do tego" – przekazało źródło portalu.

Nadmieńmy, że Domagała to polski aktor, piosenkarz, muzyk i kabareciarz. Wystąpił w takich produkcjach jak "Wkręceni", "Serce nie sługa", "Na chwilę, na zawsze" czy w serialu "O mnie się nie martw". Jego przebój "Weź nie pytaj" (weź się przytul) jest dobrze znany Polkom i Polakom. Prywatnie od 2013 roku artysta jest mężem aktorki, Zuzanny Grabowskiej.

Pojawiły się także przecieki na temat tego, jakie nazwiska spróbują swoich sił w najnowszej odsłonie show. Mówi się, że propozycję mieli przyjąć Daria, Natalia Janoszek czy gwiazdor Polsatu, Krzysztof Ibisz.

"Dla Krzyśka to super wyzwanie i powrót do korzeni - aktorstwa. W końcu będzie miał szansę pokazać się szerokiej publiczności z innej strony, nie może się doczekać wyzwania" – dodał rozmówca serwisu.