W szufladach i szkatułkach wielu osób kryją się różne skarby, w tym biżuteria i różne modowe dodatki takie jak okulary, opaski czy spinki do włosów. Jednak te czasami się mocno starzeją, wycierają, psują, a czasem po prostu przestają się nam podobać. Co wtedy? Co z nimi zrobić? A może gdzie je wyrzucić? Podpowiadamy.

Co robić z biżuterią, która nie jest nam już potrzebna? Fot. East News

Segregacja śmieci jest bardzo ważna dla ochrony środowiska, dlatego powinniśmy wiedzieć, gdzie wyrzucać kłopotliwe odpady lub co robić z niepotrzebnymi nam rzeczami, żeby działać w miarę możliwości w duchu zero waste.

Gdzie wyrzucić starą biżuterię?

Zacznijmy od tego, że – oczywiście – kluczową kwestią jest to, z czego jest wykonana nasza biżuteria. Może być zrobiona z metalu lub plastiku. Może być też zrobiona ze skóry (np. rzemienia) lub jakiegoś materiału. Jeśli jest w całości z metalu i plastiku, wrzucamy ją do pojemnika żółtego na metale i tworzywa sztuczne; zaś w drugim przypadku – do pojemnika czarnego na odpady zmieszane. Jeśli ma elementy i metalowe i materiałowe, wtedy je rozdzielamy i wrzucamy do odpowiednich koszy.

Co zrobić z biżuterią, która się starzeje lub już się nam nie podoba?

W wyniku użytkowania nawet biżuteria może się postarzeć. Jednak czasem może odzyskać dawny blask. Mowa tu przede wszystkim o ozdobach z metali szlachetnych takich jak złoto i srebro. Złoto można umyć w roztworze z płynu do mycia naczyń, zamoczyć na kilka chwil w spirytusie lub wetrzeć w nie i potem spłukać papkę w postaci sody oczyszczonej/proszku do pieczenia. W przypadku srebra niezawodne jest czyszczenie go przy użyciu starej szczoteczki i pasty do zębów. Są też specjalne preparaty do czyszczenia biżuterii.

Ze starej, zużytej biżuterii zawsze możemy pozostawić jakieś elementy, np. kokardki, koralki, przywieszki czy wisiorki i spleść oraz połączyć w taki sposób, by stworzyć z nich coś nowego, a jeśli są to jakieś bardziej drogocenne i trudniejsze do obróbki elementy, zawsze możemy zrobić to u jubilera. Tu ogranicza nas głównie wyobraźnia.

Biżuterię, której nie chcemy już nosić, ale jest w dobrym stanie, możemy zawsze komuś oddać, a jeżeli ma dużą wartość – to również sprzedać lub oddać do lombardu czy komisu.

Co robić ze starymi lub zepsutymi okularami?

Owszem, okulary można wyrzucić do normalnego komunalnego kosza. Odpowiedni będzie czarny pojemnik na odpady zmieszane. Szkieł z okularów nie wrzucimy do niebieskiego kosza na szkło, ponieważ tam wrzucamy tylko szkła opakowaniowe, które mają inny skład niż szkła okularowe.

Jednak nieporysowane okulary w dobrym stanie warto – zamiast wyrzucać do śmieci – oddać potrzebującym (czym przyczynimy się też do ograniczenia liczby odpadów). W Internecie zorientujmy się, czy w naszej okolicy są prowadzone takie zbiórki, np. w niektórych salonach optycznych. Działają także specjalne fundacje, które się tym zajmują, np. Okuliści dla Afryki.

Co zrobić ze spinkami, gumkami i opaskami do włosów?

Tutaj sprawa jest mniej skomplikowana. Plastikowe i metalowe spinki oraz opaski do włosów wrzucamy do pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne i metal. Tak robimy też z gumkami do włosów zrobionymi w całości z gumy. Natomiast gumki materiałowe powinny trafić do śmietnika czarnego na odpady zmieszane.