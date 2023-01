nt_logo

Zalega u ciebie w szafkach stara chemia? Gdzie wyrzucać detergenty i inne środki chemiczne?

Wioleta Wasylów

Pomimo tego, że przed wiatami ze śmietnikami widnieją tabliczki informujące o tym, co należy wrzucać do odpowiednich pojemników, wciąż nie brakuje odpadów, których segregacja sprawia nam trudności. Należą do nich m.in. różnego rodzaju środki chemiczne, w tym detergenty.

Oto, gdzie należy wyrzucać stare detergenty oraz inne materiały chemiczne. Fot. Wojciech Strozyk / REPORTER Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Na rynku jest wiele skutecznych środków chemicznych: do czyszczenia, prania, płukania, mycia, udrożniania, pozbywania się gryzoni/owadów. Jednak zawarte w nich substancje chemiczne sprawiają, że są to przeważnie odpady niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Nie można więc pozbywać się ich w taki sam sposób jak większości zwykłych śmieci takich jak np. resztki jedzenia, folia czy puszki. Nie mogą więc trafić (poza samymi opakowaniami) do któregoś z pięciu zwykłych komunalnych koszy.

Jakie są więc obecne przepisy dotyczące segregacji chemicznych opadów w Polsce? Już spieszymy z wyjaśnieniem. Gdzie wyrzucać puste opakowania po detergentach? Kupione środki piorące, czyszczące, udrożniające rury i owadobójcze najlepiej oczywiście zużyć do końca. Jeżeli będziemy w stanie to zrobić, wówczas plastikowe i metalowe opakowania po detergentach powinniśmy wyrzucić do żółtego kosza na metale i tworzywa sztuczne. Gdzie wyrzucać przeterminowane lub niepotrzebne resztki środków chemicznych? Kiedy pozostały nam resztki środków chemicznych, te muszą trafić do odpowiedniego punktu zajmującego się przyjmowaniem niebezpiecznych odpadów. Będą to głównie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które znajdziemy w znaczniej większości miast lub Gminne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK). W niektórych miastach funkcjonują ponadto Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), które kursują między dzielnicami zgodnie z podanymi na ich stronach harmonogramami.

