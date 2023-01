nt_logo

Co jeśli Rosja poniesie klęskę? Kadyrow straszy: Naciśniemy przycisk i "Salam alejkum"

Katarzyna Nowak

Czeczeński dyktator Ramzan Kadyrow w propagandowym wystąpieniu dywagował, co by było, gdyby Rosja poniosła klęskę na froncie. Jak stwierdził, wtedy "rozwiązaniem" byłoby użycie broni atomowej. – Rosja nigdy nie pozwoli sobie przegrać bitwy. Naciśniemy przycisk i "Salam alejkum" – mówił. Dodał też: – Po co nam świat bez Rosji? Zgińmy wszyscy.

Ramzan Kadyrow screen: Anton Heraszczenko, Twitter Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Wojna w Ukrainie trwa już 328. dzień, a w ostatnim czasie zakończyła się m.in. akcja ratunkowa po brutalnym ostrzale wieżowca w Dnieprze

Tymczasem Ramzan Kadyrow, przywódca "kadyrowców" i poplecznik Putina, ponownie zabrał głos

Tym razem wygłosił teorię na temat tego, kiedy Rosja powinna użyć broni atomowej

Ramzan Kadyrow, radykalny przywódca Republiki Czeczeńskiej, nazywany też "pierwszym człowiekiem Putina", regularnie zabiera głos na temat wojny w Ukrainie. Oprócz dowodzenia "kadyrowcami" – słynącymi z brutalności bojownikami, którzy walczą w Ukrainie z nadania Kremla, w kolejnych, propagandowych wystąpieniach regularnie nawołuje też do mordów i odnosi się do użycia taktycznej broni atomowej. Czytaj też: Rodzina królewska Ramazana Kadyrowa – obrzydliwie bogaci psychofani Putina Kadyrow znów straszy. "Naciśniemy przycisk i 'Salam Alejkum'" Tym razem fragment wystąpienia czeczeńskiego przywódcy opublikował w swoich mediach społecznościowych Anton Heraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. "Rosja nigdy nie pozwoli sobie przegrać bitwy. Naciśniemy przycisk i "Salam alejkum" [powitanie muzułmańskie, znaczące dosłownie "pokój z wami" - red.]!"'– mówi wesoło Kadyrow i dodaje, że Rosjanie pójdą do nieba, reszta świata – do piekła" – zrelacjonował słowa czeczeńskiego dyktatora ukraiński polityk. Przycisk, o którym wspomina Kadyrow, ma oczywiście symbolizować użycie broni atomowej (choć, o czym wielokrotnie przypominają media, jej użycie nie jest tak proste, a włączniki znajdują się w tzw. atomowych walizkach) Na nagraniu, które zamieścił Hereszczenko, słychać także, jak Kadyrow mówi, że "Rosja jest wspaniałym nuklearnym państwem". – Tak jak powiedział nasz prezydent, po co nam świat bez Rosji? Dlaczego te łajdaki mogłyby żyć, jeśli my nie będziemy żyli? Więc zgińmy wszyscy. Wtedy my pójdziemy do nieba, a oni do piekła – opowiada dalej. Kadyrow regularnie zamieszcza też swoje przemyślenia na temat wojny w Ukrainie na swoim kanale na Telegramie. Propaguje też propagandową tezę Kremla, że wojna w Ukrainie jest w rzeczywistości wojną toczoną przez Rosję na "zaproszenie NATO. Ostatnio napisał m.in., że Rosja jest w stanie oprzeć się "nie tylko całemu NATO, ale i nawet całemu światu"). Czytaj też: To zmieniło losy wojny w Ukrainie. Wiadomo, o czym rozmawiał Zełenski z szefem CIA Wojna w Ukrainie. Zakończyło się poszukiwanie żywych pod gruzami bloku w Dnieprze We wtorek w południe zakończono akcję ratunkową, która trwała nieprzerwanie od weekendowego ataku sił rosyjskich na blok mieszkalny w Dnieprze. Zginęło w nim 44 cywilów, w tym pięcioro dzieci. Rannych jest 79 osób, w tym 16 dzieci. Kancelaria prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podała, że w ostrzale zniszczono ponad 200 mieszkań, których mieszkańcy musieli zostać przesiedleni. Po zdarzeniu media obiegło m.in. symboliczne Anastazji, mieszkanki wieżowca, która cudem przeżyła ostrzał: Czytaj też: Relacja ocalałej 23-latki w wyniku ataku rakietowego w Dnieprze. "Spadły na mnie drzwi" Najbardziej niespokojnie jest nadal na wschodzie kraju, trwają m.in. intensywne walki z w rejonach Bachmutu i Sołedaru.

