Prawdopodobnie Jarosław Kaczyński wróci do objazdu Polski wczesną wiosną, a rehabilitacja po zabiegu, który przeszedł, musi jeszcze trochę potrwać – przekazał w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Adam Bielan, lider Partii Republikańskiej i zaufany człowiek prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Europoseł Adam Bielan, lider Partii Republikańskiej i zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego, komentował m.in. przygotowania do wyborów parlamentarnych, które odbędą się w Polsce jesienią 2023 roku. Już teraz wiadomo, że odbędą się w jednym z czterech terminów: 15 października, 22 października, 28 października lub 5 listopada.

Bielan o szansach PiS w nadchodzących wyborach: Jestem optymistą

Jakie nastroje panują w Zjednoczonej Prawicy? Bielan, pytany w rozmowie z "Rzeczpospolitą" o najnowsze sondaże, które nie dają Prawu i Sprawiedliwości szans na stworzenie większościowego rządu, był optymistą.

– Defetyzm i poczucie, że nie mamy szans na zwycięstwo, jest irracjonalne – mówił, wskazując, że pamięta jeszcze czasy, jak w 2005 roku prowadził kampanię, którą partia zaczynała z poparciem 10 proc., a skończyła na prawie 30 proc.

– [Wtedy] od marca do września udało nam się potroić poparcie. W tym wypadku mówimy o odbiciu 3-4 punktów proc. To zdanie jest trudne do wykonania, ale jest absolutnie wykonalne – powiedział, raz jeszcze podkreślając, że "jest pełen optymizmu". – Na początku tego roku sytuacja jest o wiele lepsza niż w kampanii 2015 r. W gorszej sytuacji sondażowej jest także PO – zaznaczył.

Kiedy Kaczyński wróci do objazdu Polski?

Lider Partii Republikańskiej został też zapytany, kiedy Jarosław Kaczyński, który na przełomie roku przeszedł operację kolana, wróci do pełni aktywności politycznej. Prezes PiS pojawił się wprawdzie w zeszłym tygodniu w Sejmie na kluczowych głosowaniach ws. zmian w Sądzie Najwyższym, ale nie powrócił jeszcze do rozpoczętej na jesieni objazdówki po Polsce. Kiedy się to stanie?

– Prawdopodobnie wróci do objazdu Polski wczesną wiosną – zdradził Bielan. – Życzę prezesowi Kaczyńskiemu jak najszybszego powrotu do pełni zdrowia, choć wiadomo, że rehabilitacja po takim zabiegu musi trochę potrwać – dodał.

– Oczywiście kampania się już zaczęła, w tym sensie, że emocje są nieco większe, ale realna kampania przyśpieszy dopiero wiosną. Natomiast najwyższy bieg będzie włączony dopiero po wakacjach – skwitował europarlamentarzysta.

Sondaże nie są dobre dla PiS. Polacy nie wierzą jednak, że Zjednoczona Prawica się rozpadnie

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, z nowego, opublikowanego 18 stycznia sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że co prawda partia rządząca prowadzi, jednak do samodzielnych rządów brakuje jej blisko 30 mandatów. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to Prawu i Sprawiedliwości nie pomogłoby nawet utworzenie ewentualnej koalicji z Konfederacją.

Z kolei w najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie WP zapytano Polaków, czy –biorąc pod uwagę obecny konflikt w obozie rządzącym – ich zdaniem Zjednoczona Prawica rozpadnie się przed jesiennymi wyborami. 22,9 proc. badanych uważa, że istnieją szanse, że Zjednoczona Prawica się rozpadnie, z czego 14,6 proc. jest zdecydowana, a 8,3 proc. uważa, że "raczej tak". Znacznie więcej ankietowanych twierdzi, że do rozłamu koalicji rządzącej nie dojdzie.

W rozpad nie wierzy nie tylko elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ale także opozycji. Zaledwie 11,9 proc. wyborców PiS uważa, że koalicja może się rozpaść, a 78,5 proc. sądzi, że taka opcja nie jest możliwa. Z kolei większość elektoratu opozycji sądzi, że koalicja przetrwa (56,3 proc.), natomiast w rozpad wierzy 28 proc. ankietowanych.

