N

Na fotelu jurora obok Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zasiądzie najmłodszy w składzie – Paweł Domagała, który nie raz już gościł na antenie telewizji Polsat. Do tej pory podziwialiśmy go jako świetnego muzyka i aktora. Teraz pokaże się w zupełnie nowej roli, oceniając uczestników programu.

Paweł Domagała oficjalnie jurorem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Fot. VIPHOTO/East News

Już w wiosennej ramówce będziemy mogli zobaczyć na antenie Polsatu 18. edycję kultowego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Przy tej edycji wybuchło sporo kontrowersji. Z programem pożegnała się Katarzyna Skrzynecka, Michał Wiśniewski i Piotr Gąsowski

Nowym prowadzącym został Maciej Rock. Teraz już oficjalnie wiadomo, kto zasiądzie obok Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego w fotelu jurorskim

Najnowszej 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nieustannie towarzyszy ogrom emocji. Wszystko za sprawą zmian personalnych, które w połowie stycznia nastąpiły na najwyższym szczeblu. Funkcje dyrektora programowego telewizji Polsat objął Edward Miszczak i od 16 stycznia jest nim pełnoprawnie.

Mocnych zmian doświadczyła również produkcja kultowego formatu stacji. Z programu zwolniono między innymi Katarzynę Skrzynecką i Michała Wiśniewskiego. Razem z nimi dobrowolnie odszedł Piotr Gąsowski. Już wiemy, że na jego miejscu w roli współprowadzącego obok Macieja Dowbora pojawi się Maciej Rock, który swojego czasu prowadził takie formaty jak "Idol", "Fabryka Gwiazd" czy "Must Be The Music. Tylko Muzyka".

Za stołem jurorskim nieustannie zasiadać będzie związana z programem od pierwszej edycji śpiewaczka operowa Małgorzata Walewska, a także aktor i wokalista Robert Janowski. Obok nich zasiądzie młodszy kolega z branży – Paweł Domagała.

Czytaj także: Domagała o karierze, strachu i tęsknocie. "Nieśmiertelność daje nam rodzina"

Paweł Domagała oficjalnie jurorem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Każdy z nas przynajmniej raz nucił pod nosem "Weź nie pytaj". Twórcy tego przeboju nikomu nie trzeba przedstawiać. Paweł Domagała to człowiek orkiestra. Oprócz tego, że gra w filmach, serialach i teatrze, to na dodatek nieustannie wydaje nowe piosenki, płyty i daje koncerty w różnych zakątkach Polski. Jest również aktorem dubbingowym.

Paweł Domagała ma wielki samorodny talent komediowy. Taki aktor zdarza się raz na wiele lat.

Czytaj także: Piosenki Pawła Domagały to hity. Kto pisze teksty i muzykę?

Na antenie Polsatu można było go podziwiać wielokrotnie w trakcie koncertów w Uniejowie, Sopocie czy Sylwestrowej Mocy Przebojów. W operze Leśnej na Polsat SuperHit Festiwal jego utwór "Weź nie pytaj" został Radiowym Hitem Roku.

Teraz Paweł Domagała pojawi się w zupełnie nowej odsłonie. Siedząc z drugiej strony sceny, będzie dzielił się z uczestnikami 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" swoim bogatym doświadczeniem muzycznym i aktorskim. Fanów programu z pewnością ucieszy obecność jego komediowego talentu.

Zapytany, jak się czuje przed premierowym występem, Domagała odpowiedział: "Cieszę się. Mam nadzieję, że wszyscy, ale to wszyscy, będą się wraz ze mną i uczestnikami pysznie bawić".