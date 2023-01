S

Segregacja odpadów potrafi być bardzo kłopotliwa: także ta dotycząca wyposażenia naszych mieszkań i domów. Co zrobić ze starymi meblami i elementami wystroju wnętrz? Gdzie można je wyrzucić? Tłumaczymy.

Meble nie powinny być wyrzucane do zwykłych pojemników na śmieci. Niestety wiele osób wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy. Fot. Marek BAZAK / East News

Każdy z nas co jakiś czas lubi zmienić coś w wystroju swojego mieszkania czy domu. Co więc zrobić z niepotrzebnymi nam już komodami, kanapami, fotelami i innymi przedmiotami takimi jak np. lampy? Czy pozbywać się starych mebli i elementów wyposażenia mieszkań? Jeśli tak, powstaje pytanie, gdzie je oddać lub wyrzucić.

Co zrobić z niepotrzebnymi meblami?

Jeśli mamy meble, które już się nam nie przydadzą, ale są w dobrym stanie, zawsze możemy zamieścić ogłoszenie na którymś z portali ogłoszeniowych lub serwisów społecznościowych, że chcemy je sprzedać lub zamienić się z kimś.

Dobrym rozwiązaniem jest też oddanie takich mebli komuś bliskiemu/znajomemu albo pomoc biedniejszym od nas. Zaoferujmy swoje przedmioty którejś fundacji lub ośrodkowi typu dom samotnej matki, dom dziecka, dom seniora.

Czasem jednak zdarza się, że nawet meblowi, który nam się znudził lub zniszczył, można nadać nowe życie i przerobić tak, by cieszył nasze oczy i by się nam przydał. Zawsze możemy połączyć kilka mebli, naprawić nóżki, wypełnić ubytki, pomalować biurko czy krzesło na inny kolor, obić je tapicerką lub okleić czymś. Jest to bardzo ergonomiczne, opłacalne i dobre dla środowiska rozwiązanie, bo działamy w duchu zero waste i ograniczamy produkcję odpadów.

Gdzie wyrzucić stare meble?

Musimy pamiętać o jednym: w sytuacji, kiedy nasze meble już naprawdę nie nadają się do niczego innego niż utylizacja, NIE MOŻEMY ich ani wyrzucić do jednego z pięciu śmietników komunalnych, ani spalić. Jest to nielegalne: za to drugie grozi nam nawet grzywna do 5 tys. zł. Ponadto trzeba pamiętać, że nawet drewniane meble zawierają kleje, czasem też farby i substancje impregnujące, które są niebezpieczne dla środowiska.

Co więc nam pozostaje? Możemy zawieźć meble do najbliższego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

Innym rozwiązaniem jest wystawienie mebli do stojącego przed posesjami kontenera na odpady wielkogabarytowe (bo to do nich zaliczamy meble). Harmonogram ich wywozu znajdziemy na stronach miast i gmin. Ostatnią opcją jest zamówienie samemu wywozu mebli przez profesjonalną firmę do utylizacji i recyklingu.

Segregacja odpadów a elementy wystroju wnętrz. Gdzie wyrzucać lampy, żyrandole, obrazy, materace dywany czy rolety?

Wszelkie lampy, żyrandole i kinkiety, podobnie jak przepalone żarówki, taśmy led czy świetlówki są traktowane jako elektrośmieci, czyli odpady niebezpieczne. Ich nieodpowiednia segregacja również może kosztować nas nawet do 5 tys. zł kary.

Zamiast tego możemy zawieźć je do PSZOK-u lub Gminnego Punktu Zbierania Odpadów (GPZO), oddać do sklepu z lampami, wrzucić do znajdujących się na ulicach wielu miast pojemników na elektrośmieci albo wynająć specjalną firmę, która wywiezie je za nas.

Jednak tak jak w przypadku mebli, pamiętajmy o tym, żeby te mniej zniszczone elementy wystroju wnętrz i wyposażenia mieszkań najpierw próbować odnawiać bądź oddać je komuś w potrzebie.