Premierka Nowej Zelandii ustąpi ze stanowiska 7 lutego. Za trzy dni ma zostać wyłoniony z szeregów jej partii nowy kandydat. Do czasu jesiennych wyborów ustępująca szefowa rządu ma sprawować stanowisko parlamentarzystki.

Dymisja premier Nowej Zelandii. Jacinda Ardern wyjaśnia czemu odchodzi Fot. RUNGROJ YONGRIT / AFP / East News

Jacinda Ardern ustępuje ze stanowiska na 9 miesięcy przed końcem kadencji

Partia z której się wywodzi traci ostatnio poparcie, jednak nie to, jak wyjaśniła premierka, jest powodem jej dymisji

Nie jest wykluczone, że Ardern pozostanie w polityce, bo dotąd utrzymywała, że planuje kandydować

Zaplanowane na za dwa tygodnie odejście ma wynikać z wyczerpania szefowej rządu. Jak wyjaśniła, dotąd podchodziła do pracy bardzo rzetelnie.

Wkraczam teraz w szósty rok sprawowania urzędu i przez te lata dawałam z siebie absolutnie wszystko. (...) Jestem człowiekiem. Dajemy z siebie tyle, ile możemy i tak długo, jak możemy, a potem nadchodzi na nas czas. I dla mnie ten czas nadszedł. Po prostu nie mam dość energii na kolejne cztery lata.

Słabnące poparcie partii Jacindy Ardern

Nowozelandzka premierka uchodziła za tę, która jest w stanie jednoczyć nawet skrajne ugrupowania polityczne, bo jak zresztą pisaliśmy w naTemat, stworzony przez nią rząd popierali zarówno nacjonaliści, jak i Zieloni. Mimo to - po okresie zachwytu polityką prowadzoną w kraju - tworzony przez Ardern rząd, regularnie tracił poparcie.

Taka sytuacja, zdaniem ekspertów, daje coraz większe szanse na wygraną opozycyjnej, centroprawicowej koalicji. To pokazują również sondaże.

Wypalenie, o którym powiedziała Ardern, nie oznacza, że zamierza się ona wycofać z polityki. Do czasu wyborów planuje sprawować mandat parlamentarzystki, a wiele wskazuje na to, że jesienią będzie kandydować w wyborach.

Jak inforuje CBS, w kręgach politycznych krążyły plotki, że Ardern może zrezygnować przed następnymi wyborami, polityczka jednak zawsze stanowczo mówiła, że planuje ponownie kandydować.

Jacinda Ardern, czyli premierka, jakich nie było

Ardern z pewnością zapisała się na kartach historii Nowej Zelandii. Weszła do polityki jako 17-latka, a premierką została już w wieku zaledwie 37 lat. Oprócz tego, że była uznawana za polityczkę ponad podziałami, zasłynęła z szeregu różnych inicjatyw.

W czasie pandemii COVID-19 Ardern zredukowała swoją pensję o 20 proc., żeby solidaryzować się z osobami dotkniętymi skutkami pandemii (tak również zrobili inni politycy w kraju, w tym z opozycji).

Za jej rządów w kraju zrewolucjonizowano prawo tytoniowe, zgodnie z którym osoby urodzone po 2008 roku nigdy nie będą mogły kupić papierosów. Ponadto rząd obniżył legalny poziom nikotyny w palonym tytoniu i ograniczył liczbę sklepów, w których tytoń będzie dostępny do kupienia.

Również w 2021 roku podjęto też decyzję o legalnym kontrolowaniu narkotyków na festiwalach muzycznych. Ta sytuacja miała doprowadzić do tego, by dystrybuowane narkotyki były przebadane i użytkownik wiedział, co znajduje się w ich składzie oraz jakie ryzyko niesie zażywanie takich substancji.