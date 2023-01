"Różowe lata 90." to kontynuacja kultowego sitcomu "Różowe lata 70.", którą już możemy oglądać na Netfliksie. W sequelu pojawiają się nowi bohaterowie, ale powraca i stara gwardia. Z wyjątkiem Stevena Hyde'a granego przez Danny Mastersona. Odtwórca jednej z najbardziej lubianych postaci w serialu od ponad dwóch lat tuła się po sądach z powodu oskarżeń o gwałt. W sprawę zamieszany jest też kościół Scjentologów.

Danny Masterson jest znany z roli Hyde'a w kultowym sitcomie. Teraz czeka na wyrok - jest oskarżony o trzy gwałty Fot. "Różowe lata 70." / Lucy Nicholson/Reuters Pool / SplashNews.com/East News

"Różowe lata 90." to nowy serial Netfliksa dziejący się latem 1995 roku. Pierwszy sezon liczy 10 odcinków

Jest następcą serialu "Różowe lata 70.", które stacja Fox emitowała w latach 1998-2006. Powstało łącznie 8 sezonów

Gwiazdami oryginału byli m.in. Ashton Kutcher (Michael Kelso), Mila Kunis (Jackie Burkhart), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Topher Grace (Eric Forman) czy Danny Masterson (Steve Hyde)

Ten ostatni nie powrócił w sequelu. Obecnie 46-letni aktor czeka na kolejny proces. Jest oskarżony o gwałt na trzech kobietach i grozi mu nawet 45 lat więzienia

"Różowe lata 90." są nakręcone w podobnym stylu do poprzednika, z tą różnicą, że dzieją się dwie dekady później i obserwujmy w nich perypetie kolejnego pokolenia nastolatków, w tym dzieciaków dawnych bohaterów - np. Lei Forman (Callie Haverda), która jest córką Erica i Donny. Spędza wakacje u dziadków (w tym słynnej piwnicy), czyli u Reda (Kurtwood Smith) i Kitty (Debra Jo Rupp), których fani serialu znają doskonale. "Jest rok 1995, a Leia Forman pragnie, aby w jej życiu wreszcie zaczęło się coś dziać albo żeby przynajmniej zaprzyjaźnić się z kimś, kto nie jest jej tatą. Kiedy przyjeżdża do Point Place do swoich dziadków, Reda i Kitty, znajduje to, czego szuka, u sąsiadów, bo tam właśnie mieszka energiczna i zbuntowana Gwen (Ashley Aufderheide)" – czytamy w opisie serialu.

Z pomocą przyjaciół Gwen, do których należy jej uroczy brat Nate, jego inteligentna, bystra dziewczyna Nikki (Sam Morelos), sarkastyczny i wnikliwy Ozzie (Reyn Doi) oraz czarujący Jay (Mace Coronel), Leia odkrywa, że wspaniałą przygodę można przeżyć właśnie tam, tak samo, jak przydarzyło się to jej rodzicom wiele lat temu. Zdeterminowana, aby odkryć nową siebie, Leia przekonuje rodziców, żeby pozwolili jej zostać przez całe lato. Piwnica znów jest pełna nastolatków, Kitty cieszy się, że dom Formanów gości nowe pokolenie, a Red, no cóż… jak to Red.

W zwiastunie serialu widzimy nowych i starych bohaterów. Pojawiają się niemal wszyscy - nawet Fez (Wilmer Valderrama), który został popularnym fryzjerem. Zabrakło jednak Hyde'a (granego przez Danny'ego Mastersona), a dla ogromnej rzeszy widzów była to ulubiona postać w całym sitcomie. Był wyluzowany, sarkastyczny i niegłupi. Dla wielu stał się wręcz wzorem do naśladowania. Niestety grający go aktor wydaje się nie być tak cool.

Gwiazdor "Różowych lat 70." został oskarżony o gwałt przez przynajmniej trzy kobiety.

Wszystko zaczęło się w 2017 roku, kiedy Danny Masterson został oskarżony przez przynajmniej trzy kobiety o napaść seksualną - do gwałtów miało dość na początku lat 2000. Aktor zaprzeczył zarzutom, ale Netflix profilaktycznie wyrzucił go z obsady serialu "The Ranch" (występował w nim z kolegą z piwnicy Formanów - Ashtonem Kutcherem). Jego postać (a grał jedną z głównych ról) nie pojawiła się w czwartym i ostatnim sezonie produkcji. Agencja United Talent również z nim się pożegnała.

Wśród ofiar serialowego Hyde'a miała się znaleźć żona Cedrica Bixlera-Zavaly, znanego muzyka, wokalisty i współzałożyciela takich zespołów jak The Mars Volta i At the Drive-In. Chrissie Carnell Bixler poznała Mastersona, gdy była nastolatką. To za jego sprawą dołączyła do kościoła Scjentologów, do którego należał (i dalej należy) aktor.

***

Uwaga! W dwóch kolejnych akapitach opisuję szczegóły napaści, które mogą wywołać u niektórych osób dyskomfort.

***

W 1997 roku Carnell Bixler i Masterson zaczęli się spotykać. Masterson miał ją zgwałcić dwukrotnie w 2001 roku (miała wtedy 23 lata). Za pierwszy razem miało się to wydarzyć, gdy spała - po przebudzeniu kazała mu przestać, ale on przygniótł ją "całym swoim ciężarem", uderzył w twarz, splunął, nazwał "białą szmatą" ("white trash") i kontynuował penetrację.

Miesiąc później miał jej dorzucić czegoś do wina i zgwałcić analnie, gdy była nieprzytomna (pozostałe dwie ofiary również zeznawały, że zostały przez niego odurzone). Zerwała z nim zaraz potem, a w 2012 roku opuściła kościół.

Cztery lata później zgłosiła sprawę na policję - wtedy miała zacząć być nękana przez scjentologów. Ci mieli dodatkowo tuszować sprawę, a także naciskać na ofiary, które zresztą też należały do tego kościoła, by nie pisnęły o tym nikomu ani słowa.

Cedric Bixler-Zaval traumę swojej żony opisał w piosence "Incurably Innocent" z albumu At The Drive-In z 2017 r., a także na Twitterze (wpis został usunięty). "Oczywiście Danny jest taką szumowiną, że upublicznił jej imię z pomocą swojej rzeczniczki Jenni Weinman" – napisał muzyk. Ponadto "The Huffington Post" dotarł do nagrania, w którym np. Weinman twierdziła, że kobieta nie może zostać zgwałcona przez mężczyznę, jeśli są w związku.

Kościół Scjentologiczny prześladuje nas od zeszłego roku, kiedy złożyła zawiadomienie. Nasze telefony i komputery są na podsłuchu. Kościół wynajął prywatnych detektywów i bandziorów, by śledzili i zastraszali moją rodzinę w ramach polityki, znanej jako 'uczciwa gra'. Jeśli cokolwiek stanie się mojej żonie, podczas gdy ja będę w trasie, będziecie wiedzieli dlaczego.

"Wszystko, czego chciała moja żona to przeprosiny od Danny’ego Mastersona za gwałt. Wszystko, co dostała, to list od niego, od którego aż włos się jeży. Wyobrażacie sobie, co czują 3 pozostałe ofiary?" – pytał retorycznie Zavala. Również był scjentologiem, ale z wiadomych względów odszedł z kościoła. Później porównywał go też do "nowoczesnej wersji 'Opowieści Podręcznej'), a jego obawy dotyczące ewentualnych zagrożeń mogły wcale nie być przesadzone.

Afera z Mastersonem jest bardziej skomplikowana

Chrissie Bixler w 2020 roku dodała na Instagramie szokujący post ze zdjęciami. "Scjentolodzy i Danny Masterson zamordowali moje dwa słodkie pieski" – napisała. Jeden z czworonogów miał za tydzień świętować swoje pierwsze urodziny.

W mediach możemy przeczytać, że psiaki zmarły "w tajemniczych okolicznościach po doznaniu niewyjaśnionych urazów tchawicy i przełyku". Cedric Bixler-Zavala napisał, że drugi pies zjadł surowe mięso z trutką dla szczurów, które ktoś podrzucił im na podwórko.

"Te oskarżenia są całkowicie fałszywe i szalone. Bixlerowie sfabrykowali najbardziej oburzające kłamstwa i teraz używają Instagrama jako kanału do swojego ostatniego halucynacyjnego chwytu reklamowego" – napisał kościół Scjentologów w oświadczeniu przesłanym "The Hollywood Reporter". W internecie znajdziemy różną liczbę domniemanych ofiar Danny'ego Mastersona - na Wikipedii pojawia się nawet wzmianka o piątej kobiecie, która go oskarżyła o napaść seksualną.

Niemniej jednak w 2019 roku cztery kobiety wytoczyły pozew kościołowi Scjentologicznemu i aktorowi - za nękanie i stalking związany z zarzutami o gwałt. Jedna z pozywających oraz jej sąsiedzi twierdzili, że ktoś robił jej zdjęcia przed domem, a potem wybił szybę w oknie jej 13-letniej córki.

Podobne praktyki zastraszania miały być stosowane przez scjentologów w ramach tzw. "uczciwej gry" (Fair Game), o której pisał Cedric Bixler-Zavala. Zostały zakazane w 1968 roku przez samego założyciela kościoła, L. Rona Hubbarda. Prawnicy ofiar zapewniają, że takie akcje przeprowadzane przez prywatnych śledczych czy policjantów po służbie, dalej są prowadzone wobec byłych wyznawców i krytyków.

Danny Masterson nigdy nie odniósł się do zarzutów o nękanie i stalking. Zwrócił się jednak do jednej z oskarżających go kobiet (za pośrednictwem swojego prawnika) w 2019 r. Nie mówił, o którą chodzi, ale domyślamy się, że kierował swoje oświadczenie do Chrissie Bixler.

To jest totalnie niedorzeczne. Nie zamierzam walczyć z moją byłą dziewczyną w mediach, do czego nakłaniała mnie przez ponad dwa lata. Pokonam ją w sądzie – i nie mogę się tego doczekać, ponieważ opinia publiczna będzie mogła wreszcie poznać prawdę i zobaczyć, jak zostałem wkopany przez tę kobietę. A kiedy jej pozew zostanie odrzucony, zamierzam pozwać ją i innych, którzy się pod to podpięli, za szkody, które wyrządzili mnie i mojej rodzinie”

W czerwcu 2020 roku Masterson został aresztowany i oskarżony o zgwałcenie 23-letniej kobiety w 2001 roku, 28-letniej kobiety na początku 2003 roku i 23-letniej kobiety pod koniec 2003 roku. To efekt śledztwa, które trwało od 2017 roku. Jeżeli zostanie skazany, grozi mu 45 lat odsiadki.

Danny Masterson nadal czeka na wyrok w sprawie o gwałty. Kolejny proces w marcu.

W 2021 nie Danny Masterson nie przyznawał się do winy. W czasie wstępnej rozprawy w Los Angeles sędzia Charlaine F. Olmedo przyznała, że "wszyscy trzej świadkowie są wiarygodni, a dowody przedstawione podczas wstępnego przesłuchania wystarczające na poparcie zarzutów" i skierowała aktora na właściwą rozprawę.

Obrończyni aktora z kolei oskarżyła kobiety o zmowę i to, że były w stałym kontakcie, by oskarżyć jej klienta. Ujawniła, że jedna z nich przyjmowała od niego pieniądze jeszcze w 2004 r. i zauważyła, że bardzo długo zwlekały z pójściem ze sprawą na policję. Dodajmy, że oskarżenia wypłynęły na początku ery #MeToo i takie argumenty pojawiały się często w podobnych oskarżeniach.

Ta sprawa jednak różni się ze względu na to, że ofiary i oskarżony byli lub są związani z kościołem Scjentologów, który takie sprawy raczej "załatwia" wewnętrznie (zresztą robią tak też inne kościoły i sekty). Sama sędzia zwróciła uwagę na to, że powodem opóźnień w złożeniu zawiadomień była organizacja, do której należały.

"Kobiety, które też były scjentologami, wahały się przed pójściem na policję z obawy o to, że naruszą zasady kościelne i zostaną odizolowane od przyjaciół i członków rodziny" – czytamy w artykule "Daily News".

W sierpniu 2021 roku Masterson wyszedł z aresztu po zapłaceniu 3,3 miliona dolarów kaucji. Obrońcy chcieli oddalić pozew ze względu na brak dowodów, jednak sędzia odrzuciła wniosek. I ustaliła termin procesu na sierpień 2022 roku, ale pochyliła się nad kolejną prośbą prawników Mastersona i przełożyła go na październik.

Po miesięcznym procesie, na którym Masterson nie zeznawał i nie wezwał żadnych świadków na obronę, wygłoszeniu przemów końcowych, trzech dniach obradowania... nadal nie dowiedzieliśmy się, czy aktor trafi do więzienia, czy wyjdzie na wolność. Ława przysięgłych oznajmiła, że na podstawie zebranych dowodów nie jest w stanie podjąć jednogłośnej decyzji. Sędzia Charlaine Olmedo wyznaczyła termin ponownego procesu na marzec 2022 roku.