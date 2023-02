Szyby, lustra i inne kłopotliwe odpady. Gdzie wyrzucać różne rodzaje szkła?

Wyroby szklane towarzyszą nam wszędzie. Jednak sposób segregacji takich przedmiotów wciąż jest nieoczywisty dla wielu osób. Dlatego wyjaśniamy, gdzie należy wyrzucać zniszczone i potłuczone szyby okienne oraz lustra.

Lustra są traktowane jako odpady wielkogabarytowe. Fot. PIOTR KAMIONKA / REPORTER

Gdzie wyrzucać szyby samochodowe?

W samochodach występują przeważnie dwa rodzaje szyb: hartowane (boczne) i laminowane (przednie). Pierwsze z nich są bardziej kruche, żeby łatwiej było je zbić i wydostać się z auta w razie zagrożenia. Robi się je z małych łączonych pociętych kawałków szkła. Szyby laminowane to dwie warstwy szkła niehartowanego przedzielone warstwą tworzywa sztucznego w postaci folii PVB. Są zatem odporniejsze od tych hartowanych.

Szyby samochodowe powinniśmy oddać do jednej ze stacji demontażu pojazdów lub do firmy zajmującej się utylizacją (to zazwyczaj kosztuje ok. 30-40 gr za kilogram szyby). Przyjmą je też niektóre Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. By się upewnić, czy najbliższy PSZOK daje taką możliwość, odwiedźmy jego stronę internetową lub stronę naszej gminy.

W niektórych miastach mamy też możliwość przekazać szyby samochodowe do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który stacjonuje po kolei w kolejnych dzielnicach. Harmonogramy można znaleźć na magistralnych stronach internetowych.

Gdzie wyrzucać szyby okienne, drzwiowe i inne?

A co z szybami okiennymi, drzwiowymi lub tymi wykorzystywanymi do robienia blatów, kabin prysznicowych, gablot, stołów czy szklarni? Zwykłe zespolone szyby są robione ze szkła float, czyli masy szklanej z dodatkiem tlenków żelaza. Są też szyby ciepłochłonne, antywłamaniowe, absorpcyjne, refleksyjne, dźwiękochłonne, w których łączone tafle szkła pokrywa się niskoemisyjną warstwą tlenków szlachetnych lub mocną folią.

Jeśli któraś z tych szyb się stłucze, jej kawałki powinniśmy umieścić w czarnym koszu na odpady zmieszane. W przypadku całej, ale wysłużonej, szyby mamy do wyboru dwie opcje: zawieźć ją do najbliższego PSZOK-u (jeśli daje taką możliwość) lub zamówić kontener na odpady w profesjonalnej firmie wywozowej.

W niektórych gminach szyby z ramami, a także szyby w postaci blatów ze stołów można zostawiać w kontenerach na odpady wielkogabarytowe. Informacje na ten temat powinny być podane na stronie danego urzędu lub spółdzielni czy w administracji wspólnoty mieszkaniowej.

Gdzie wyrzucać lustra?

W lustrach warstwa szkła float jest pokrywana powłoką refleksyjną ze srebra lub chromu i warstwą ochronną, czyli specjalnym lakierem. Ze względu na sposób produkcji i surowce do tego użyte szkło w lustrach roztapia się w innych temperaturach niż szkło opakowaniowe wyrzucane do zielonego pojemnika na szkło. Stąd lustra są odpadami innego rodzaju.

Kawałki rozbitego lustra lub pęknięte lusterka małych rozmiarów powinny wylądować w koszu czarnym na odpady zmieszane. Natomiast całe lustra, szczególnie te duże, traktowane są jako odpady wielkogabarytowe. Z tego względu możemy zawieźć je do PSZOK-u lub wystawić w kontenerze na odpady wielkogabarytowe (maksymalnie dobę przed określonym w harmonogramie na stronie danej gminy terminem wywozu).