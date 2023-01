N

Najnowsze single Shakiry i Miley Cyrus robią furorę w sieci. Obydwie postanowiły pożegnać się z przeszłością, a właściwie swoimi ex, Gerardem Pique i Liamem Hemsworthem. W ubiegłym roku w sieci i wywiadach z byłym mężem rozliczała się także Paulina Smaszcz. Była żona Macieja Kurzajewskiego skomentowała piosenki.

Paulina Smaszcz rozpływa się nad hitem Shakiry. "Czuję się przytulona" Fot. Instagram.com / @paulina.smaszcz

Shakira przelała swoje frustracje związane z niewiernością Gerarda Pique na tekst piosenki, która stała się światowym hitem

W nowym singlu "Flowers" Miley Cyrus także rozlicza się z byłym mężem, Liamem Hemsworthem

Z singlami zagranicznych gwiazd zapoznała się Paulina Smaszcz, była żona Macieja Kurzajewskiego

Przyznała, że bardzo spodobało jej się to, że artystki ujawniły w swoich utworach prawdziwą twarz swoich ex partnerów

Z początkiem nowego roku kolumbijska gwiazda ostro podsumowała Gerarda Pique, z którym pozostawała w związku od 2011 roku.

"Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Prasa u moich drzwi i dług w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą. Życzę ci powodzenia z moim tak zwanym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że nawet cię nie poznaję. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio" – uderzyła w jego 23-letnią kochankę.

Dzień później świtało dzienne ujrzał singiel "Flowers" Miley Cyrus. Wokalistka nie pozostawiła suchej nitki na swoim byłym mężu, którym był aktor Liam Hemsworth. "Mogę kupić sobie kwiaty, mogę trzymać się za rękę, mogę sama tańczyć, potrafię kochać siebie lepiej niż ty mnie" – śpiewa.

Obydwie piosenki są noworocznym "katharsis" dla obydwu artystek. Dodatkowo kobiecą siłą zsolidaryzowały się ze swoimi fankami na całym świecie. "Chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez których czują się nic niewarte. Kobiety, które bronią tego, co czują i myślą, i podnoszą ręce, gdy się nie zgadzają, nawet jeśli inni marszczą brwi, są moją inspiracją" – podkreśliła Shakira.

Paulina Smaszcz rozpływa się nad hitem Shakiry. "Czuję się przytulona"

W piątek (20 stycznia) Paulina Smaszcz zamieściła kadr wycięty z klipu byłej partnerki Gerarda Pique. Widać tam linijkę z głośnym cytatem: "zmieniłeś Rolexa na Casio", odnoszący się do tego, że jego kochanka to dolna półka przy takiej kobiecie, jak ona.

"Droga Shakiro. Czuję się przytulona" – napisała była żona Macieja Kurzajewskiego, który obecnie tworzy nie tylko zawodowy, ale życiowy duet z Katarzyną Cichopek.

Pod postem Smaszcz pojawiło się sporo głosów, w których kobiety podkreśliły, że im również piosenka Shakiry bardzo się podoba, a właściwie jej tekst, dissujący Pique i jego kochankę.

"Shakira doskonale to rozegrała, uwielbiam ją"; "Trzeba nazywać sprawy po imieniu, a nie udawać, że deszcze pada, kiedy ktoś nam pluje w twarz"; "W fenomenalny sposób rozprawiła się z niewiernym partnerem. O tym powinno się mówić, a nie ukrywać. Ukrywanie to tak, jakby dawać przyzwolenie na tego typu zachowanie. Swoją drogą zdrada to tchórzostwo i droga na skróty!" – zareagowały.

Smaszcz została zagajona o powyższy post przez redakcję Plotka. Przyznała, że takie oczyszczające utwory, jak te od Shakiry czy Miley, zdecydowanie powinny powstawać, aby dawać siłę innym kobietom.

"Wreszcie w kobietach budzi się to, tak jak ona i Miley Cyrus, powiedziały nie, dosyć, kłamałeś, oszukiwałeś, chcę powiedzieć, jaki jesteś. Przestajemy zamiatać pod dywan, przestajemy być grzeczne miłe i sympatyczne. Także absolutnie cieszę się, że kobiety zaczynają to mówić i nie ma przyzwolenia na złe zachowania wobec kobiet" – oznajmiła.

Przypomnijmy, że od października do grudnia byliśmy świadkami tego, jak ekspertka od PR-u i marketingu wraz z gwiazdorem TVP wywlekają brudy. Para rozwiodła się w 2020 roku po ponad dwóch dekadach wspólnego życia. Smaszcz nie kryła żalu do Kurzajewskiego, zarzucając mu kłamstwa.

"Dodam, że nie znam pani Katarzyny (red. Cichopek) i dziwie się, że media antagonizują nas, zamiast zwrócić uwagę, że przyczyną wszystkich wydarzeń są kłamstwa i postawa Macieja Kurzajewskiego, mężczyzny bez honoru, ojca bez żadnych wartości, człowieka, który z wyznawcy PO stał się konserwatywnym wyznawcą religii PIS, mimo że jego wartości katolickie są, jak widać, bez żadnego pokrycia" – mówiła w jednym z oświadczeń.