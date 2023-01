N

Nowy numer Shakiry został oceniony przez fanów na całym świecie. Wspierają ją po rozstaniu z niewiernym Gerardem Pique, z którym była od 2011 roku. Teraz hiszpańskie media wzięły pod lupę zarobki wokalistki. Podliczono, ile kolumbijska artystka zgarnęła po zakończeniu związku. Kwota robi wrażenie.

Ile Shakira zarobiła na rozstaniu z Gerardem Pique? Pokaźna kwota Fot. BRYAN R. SMITH/AFP/East News

Najnowsza piosenka Shakiry, w której artystka rozlicza się z niewiernym byłym partnerem sprawiła, że dziś mówi o niej cały świat

Pod jej balkonem gromadzą się tłumy fanów, którzy tańczą i odśpiewują utwór, który jest dissem na Gerarda Pique

Tymczasem hiszpańskie media rozwodzą się nad tym, jak rozstanie odbiło się na... portfelu wokalistki. Okazuje się, że dobrze na tym zarobiła

W 2010 roku Shakira poznała hiszpańskiego piłkarza Gerarda Pique, kiedy kręciła klip do swojego energetycznego mundialowego hymnu "Waka Waka (This Time for Africa)". Teraz zamyka etap życia u boku sportowca z przytupem, sięgając po muzykę.

Nie milkną bowiem echa po premierze nowego numeru Shakiry, który nagrała we współpracy z Bizarrapem. Kawałek "Out of Your League" jest prawdziwym hitem. Podbił YouTube oraz Spotify, plasując się na pierwszym miejscu światowych rankingów.

Piosenka, w której artystka uderza w ojca swoich synów, Pique i jego nową partnerkę, odnosi się do zdrad piłkarza. 45-letnia artystka porównała się do młodszej kobiety, która pojawiła się w jego życiu.

"Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Prasa u moich drzwi i dług w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą. Życzę ci powodzenia z moim tak zwanym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że nawet cię nie poznaję. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio" – śpiewa.

Ile Shakira zarobiła na rozstaniu z Gerardem Pique? Pokaźna kwota

Dziennikarze programu "El Gordo y la Flaca" przekazali na antenie Univision, że wokalistka wynajęła prywatną agencję detektywistyczną, aby sprawdzić swoje podejrzenia i upewnić się w tym, że Pique dopuszcza się zdrady.

W tym samym programie paparazzi Jordi Martin powiedział, że rzekomo sam piłkarz naciskał na ujawnienie mediom szczegółów rozstania i swoich zdrad.

– Shakira nie chciała, żeby ta wiadomość wyszła na jaw. Gerard jest tym, który to na niej wymusił. Gdy tylko wyszło, że ma kochankę, zacząłem dowiadywać się, kim ona jest. Ma 22 lata i mówią mi, że jest hostessą w nocnym klubie, w którym Pique często bywa – tłumaczył.

W innym hiszpańskim formacie, Elecinco "El Programa de Ana Rosa" przeanalizowano natomiast to, ile Shakira zarobiła po rozstaniu z Pique.

Otóż piosenka "Te felicito" wypuszczona w kwietniu 2022 r. wygenerował ok. 10 mln dolarów. Kolejna "Monotonia" z udziałem Ozuny wydana dwa miesiące temu, dała jej ok. 3,5 mln dolarów. Ostatni głośny utwór z Bizarrpaem zaś w zaledwie kilka dni miał przynieść zysk w wysokości ponad 2,5 mln dolarów (500 tys. dolarów na Amazonie, 360 tys. dolarów na Spotify, i 1,2 mln dolarów na Apple).

Sumując te kwoty, okazuje się, że Shakira wychodzi naprawdę nieźle na rozliczaniu się z przeszłością za pomocą muzyki. Dotychczas na jej konto spłynęło bowiem ok. 15 milionów dolarów. Wygląda na to, że to jeszcze nie koniec strzałów gotówki, bo jej nowy przebój z dnia na dzień gromadzi kolejne, milionowe odsłony.