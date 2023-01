T

Telewizja Polska od lat nie wspiera WOŚP. Jednak Polacy są przekonani, że powinno się to zmienić. Taki obraz wyłania się z sondażu w tej sprawie.

Jurek Owsiak Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Tradycyjna kwesta WOŚP na ulicach odbędzie się już 29 stycznia. Jednak TVP jej nie wspiera, ani nie transmituje

Taki stan rzeczy nie podoba się Polakom, czemu dali wyraz odpowiadając na pytania w badaniu dotyczącym tej kwestii

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy transmituje za to stacja TVN

Badanie dla Wirtualne Polski przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Polaków zapytano, czy TVP powinna transmitować finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Polacy są przekonani, że TVP powinna promować WOŚP

"Twierdzącej odpowiedzi udzieliło łącznie 58 proc. badanych (35 proc. - zdecydowanie tak, 23 proc. - raczej tak). Przeciwnego zdania było 19 proc. pytanych (11 proc. - zdecydowanie nie, 8 proc. - raczej nie). 23 proc. ankietowanych Polaków wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" - informuje o wynikach badania portal.

Polaków w badaniu dla WP zapytano także, czy TVP powinna wspierać i promować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 71 proc. pytanych udzieliło pozytywnej odpowiedzi (45 proc. - zdecydowanie tak, 26 proc. - raczej tak). Odpowiedź "nie" wybrało jedynie 13 proc. ankietowanych (8 proc. - zdecydowanie nie, 5 proc. - raczej nie).16 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

Badanie zostało przeprowadzone na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna w dniach 6-9 stycznia 2023 roku z wykorzystaniem metody CAWI. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 1056 pełnoletnich użytkowników internetu.

TVP stara się, jak najbardziej ignorować WOŚP

Warto też dodać, że rok wcześniej główny serwis informacyjny TVP, czyli "Wiadomości" poświęciły 30. finałowi WOŚP tylko 20 sekund pod sam koniec programu. Prowadzący serwis powiedział wtedy, że trwa 30. finał Orkiestry i ile do tej pory zebrano pieniędzy.

Wspomniał jeszcze, że WOŚP pomaga około 120 tys. wolontariuszy i jaki jest cel tegorocznej zbiórki. – Gospodarzem i partnerem tegorocznego finału jest jedna z komercyjnych stacji telewizyjnych" – zakończył relację na ten temat Michał Adamczyk. Przed materiałem o Orkiestrze znalazł się wtedy dużo dłuższy wywód, który był atakiem na Donalda Tuska, co jest dla TVP typowe.

Finał WOŚP w następną niedzielę. Na co będą zbierane pieniądze?

Z kolei cel zbliżającego się 31. finału WOŚP to zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy.

Z tego względu po raz pierwszy w historii Orkiestry zakupione urządzenia posłużą nie określonej grupie wiekowej pacjentów, a wszystkim, którzy tego sprzętu będą potrzebować. Tradycyjna kwesta na ulicach odbędzie się 29 stycznia.

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. "W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci" - czytamy na stronie WOŚP.