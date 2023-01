D

Donald Tusk ponownie bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tym razem wystawił na aukcję wspólny spacer, obiad oraz książkę. Wszystko będzie odbywać się w Gdańsku. – Tym razem zapraszam do mojego ukochanego miasta – powiedział na specjalnym nagraniu, które opublikował na Twitterze.

Donald Tusk ujawnia, co wystawił na licytację dla WOŚP. Fot. Twitter / Donald Tusk

Każdego roku Donald Tusk oraz jego rodzina biorą udział w licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Wielkiej Pomocy. Wiadomo, co wystawił w tym roku

Szef Platformy Obywatelskiej zaprasza na wspólny obiad, spacer w kultowej restauracji, a do tego wszystkiego dokłada książkę o Gdańsku

"Pomagajmy wspólnie, do końca świata i jeden dzień dłużej!" – napisał na Twitterze

Donald Tusk ze specjalną akcją na WOŚP . W grze spacer i obiad

"Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znowu rozgrzewa nasze serca. Zachęcam do licytacji wspólnego spaceru i obiadu w moim ukochanym Gdańsku. Pomagajmy wspólnie, do końca świata i jeden dzień dłużej!" – napisał na Twitterze Donald Tusk.

Szef Platformy Obywatelskiej dołączył do wpisu nagranie, na którym poinformował o aukcji, którą wystawił na WOŚP. – Dzień dobry! To już 31. raz zagramy wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej pomocy – zaczął.

– Tym razem zapraszam do mojego ukochanego miasta, do Gdańska na wspólny spacer, a przede wszystkim na wspólny obiad w kultowej gdańskiej restauracji – dodał. To nie koniec, bowiem były premier zaoferował także swoją książkę.

– Jako przewodnik i autor kilku książek o Gdańsku naprawdę będę miał coś do opowiedzenia. Oczywiście jedną z moich książek ze specjalną dedykacją dołączę. Także spotykamy się w niedzielę 29 stycznia. Zapraszam do licytacji – podsumował.

Jak pisaliśmy w naTemat, jeszcze w zeszłym roku były premier wywołał poruszenie, wystawiając na aukcję na rzecz WOŚP swoją brukselską limuzynę. Nie chodziło o drogi samochód, z którymi możemy kojarzyć przedstawicieli rządu. Politykowi chodziło o... hulajnogę.

– Jak wiecie, wróciłem z Brukseli i pomyślałem, że może przydać się komuś w Polsce. Kto wygra licytację i stanie się właścicielem mojej limuzyny, będzie też przeze mnie zaproszony na kawę – ironizował, prezentując elektryczną hulajnogę.

W licytacji aktywny udział wzięła także Kasia Tusk. W zeszłym roku zaproponowała wolontariuszom trzydniowy pobyt w Trójmieście, kolekcja MLE na sezon wiosna/lato i książkę z dedykacją.

Przypomnijmy, że 29 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 31. Tym razem pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą"."W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci" – zauważyli organizatorzy akcji w oficjalnym komunikacie. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.