N

Na początku stycznia bieżącego roku Jeremy Renner, odtwórca łucznika Hawkeye'a w serii "Avengers" MCU, miał poważny wypadek z udziałem pługa. Aktor odzyskuje powoli zdrowie, choć jak sam przyznał, incydent skończył się na kilkudziesięciu złamaniach.

Jeremy Renner złamał ponad 30 kości po wypadku z pługiem. Fot. Instagram / Jeremy Renner

Jeremy Renner wraca powoli do zdrowia. Gwiazdor MCU opuścił już szpital i poinformował fanów, że w wyniku wypadku z pługiem złamał ponad 30 kości.

Do incydentu doszło na początku bieżącego roku.

Przed zdobyciem roli Hawkeye'a w "Avengersach" i nominacji do Oscara Renner pracował jako wizażysta.

Jeremy Renner złamał ponad 30 kości

Od wypadku Jeremy'ego Rennera mija już prawie miesiąc. Hollywoodzki gwiazdor odzyskuje powoli siły – niedawno poinformował, że wrócił do domu. Warto wspomnieć, że według doniesień portalu TMZ prawa strona klatki piersiowej aktora została zmiażdżona, a górna część tułowia zapadła się.

W sobotę Renner opublikował nowy posta na swoim profilu na Instagramie i opisał w nim szczegóły dotyczące wypadku. Fani byli w szoku, gdy dowiedzieli się, ile złamań doznał ich idol.

"Te ponad 30 złamanych kości zrośnie się, a miłość i więź z moją rodziną oraz przyjaciółmi tylko się wzmocni" – napisał w opisie zdjęcia, na którym widzimy, jak odbywa sesję z rehabilitantem.

"Modlę się za ciebie" – czytamy w komentarzu piosenkarki Gwen Stefani. "Co za twardy skurczybyk. Wysyłam dużo miłości" – oznajmił Chris Evans, odtwórca Kapitana Ameryki w Marvel Cinematic Universe. "Wracaj szybko do zdrowia"– dodał producent muzyczny i DJ, Kygo.

Wypadek Jeremy'ego Rennera

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, do wypadku Jeremy'ego Rennera doszło 1 stycznia przed jego domem w Nevadzie, przez którą wcześniej przeszła burza śnieżna. Aktor odśnieżał podjazd za pomocą ratraka, aby członkowie jego rodziny, z którymi spędzał święta, mogli bez problemu odjechać samochodami do domów.

Szeryf hrabstwa Washoe w Nevadzie Darin Balaam, który nazwał incydent "tragicznym wypadkiem", powiedział na konferencji prasowej, że ratrak nagle zaczął toczyć się po ulicy. Renner szybko próbował do niego wejść, aby zatrzymać pług śnieżny. Wówczas został przejechany na oczach swoich bliskich.

Wiadomo, że po wypadku Renner – wraz z sąsiadami i rodziną – czekał na przybycie karetki pogotowia prawie 40 minut. Ratownicy nie zdołali przyjechać wcześniej – powodem były kiepskie warunki na drodze.

Anonimowy informator portalu Radar Online podkreślił, że powrót do zdrowia może zająć gwiazdorowi Marvela nawet dwa lata. "Jeżeli ktoś zna Jeremy'ego, doskonale wie, że jest bojownikiem. Robi szybsze postępy w rekonwalescencji, niż można było się spodziewać" – powiedziała z kolei magazynowi "People" siostra Rennera, Kym Renner.

Kim jest Jeremy Renner?

Przypomnijmy, że jedni znają go jako łucznika Hawkeye'a z "Avengersów", inni kojarzą z ról nominowanych do Oscara. Jeremy Renner działa w branży filmowej od kilku dekad, choć na początku miał zgoła inne plany na karierę. Przed zdobyciem dwóch nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej (za "Hurt Locker: W pułapce wojny" i "Miasto złodzei") Renner pracował jako wizażysta.