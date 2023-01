"Fauda", którego 4. sezon już możemy oglądać na Netfliksie, to jeden z najlepszych thrillerów szpiegowskich i ogólnie jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. W wielu widzach odpalił chęć oglądania podobnych produkcji, a tych na szczęście nie brakuje.

"Fauda" to hit Netfliksa z Izareala. Jakie są podobne seriale szpiegowskie? Fot. "Fauda" / Netflix

"Fauda" to izraelski serial, którego cztery sezony możemy obejrzeć online na Netfliksie. Dzieje się współcześnie, a jego fabuła osadzona jest na tle konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Serial jest częściowo inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, ale opowiedziany z tej pierwszej perspektywy, co też było przedmiotem kontrowersji. Lior Raz, który gra Dorona Kavillio, jest emerytowanym izraelskim komandosem i jednym z twórców serialu. Drugim twórcą jest Avi Issacharoff – dziennikarz z Bliskiego Wschodu.

Jakie jeszcze seriale w podobnych klimatach znajdziemy w sieci? Wybraliśmy siedem tytułów. Obejrzymy je m.in. na Netfliksie, Disney+ i Amazonie.

Izrael w ostatnich latach mocno zaznaczył swoją obecność w świecie seriali. Oprócz przebojowej "Faudy" tamtejsza kinematografia wypuściła m.in. "Tehran" czy "Hit & Run", które znajdziecie na poniższej liście (ponadto jeszcze "Podwójną grę", ale nie ma jej online, czy dramat "Shtisel" o zupełnie innej tematyce). Dorzuciłem też jednak kilka innych produkcji, w których również znajdziemy agentów, terrorystów, polityczne intrygi i hektolitry adrenaliny.

7. seriali podobnych do "Faudy". Wszystkie obejrzymy online.

Seriali szpiegowskich powstało zdecydowanie znacznie więcej, ale starałem się tutaj zawrzeć głównie te, które powinny spodobać się fankom i fanom "Faudy". Każdy obejrzymy online w popularnych serwisach streamingowych, a ich kolejność jest alfabetyczna.

1. Bodyguard (Netflix)

Tytułowy "Bodyguard" to weteran wojny w Afganistanie (Richard Madden) z PTSD, który zostaje przydzielony na ochroniarza minister spraw wewnętrznych (Keeley Hawes) będącej orędowniczką tego konfliktu. Ma pełne ręce roboty, bo ktoś przeprowadza serię ataków terrorystycznych i... dalej nie ma co zdradzać, bo serial liczy zaledwie 6 odcinków, a napięcie nie opada nawet na chwilę. Jest tak intensywnie, że można mu nawet wybaczyć niektóre głupotki.

2. Hit & Run (Netflix)

Najmniej szpiegowski ze wszystkich na liście, ale z "Faudą" łączą go kraj pochodzenia i... Lior Raz. Tym razem wcielił się w postać pogrążonego w żałobie męża – jego żona zginęła w wypadku samochodowym w Tel Awiwie. Okazuje się, że nie była przypadkową ofiarą - mężczyzna postanawia na własną rękę odszukać morderców, którzy zwiali do USA. Przy okazji na jaw wychodzą nieznane fakty dotyczące zmarłej ukochanej, a sprawa jest bardziej złożona, niż się wydaje. Na marginesie dodam, że to pierwszy serial oryginalny Netfliksa z Izraela.

3. Homeland (Disney+)

Nie mogło zabraknąć króla seriali o tajnych agentach i hardcorowej polityce. Tak naprawdę to za sprawą "Homelanda" takie produkcje przeżywają w ostatnich latach renesans. Ma osiem sezonów, przez co trudno streścić w kilku zdaniach. Całość kręci się wokół postaci genialnej, ale i zaburzonej agentki CIA Carrie Mathison (równie genialna w tej roli Claire Danes), jest Bliski Wschód, Al-Kaida, operacje z dronami, fascynujące infiltracje, zabójstwa na zlecenie i bez zlecenia, nawet Polska i wszystko inne, co każdy fan i fanka tego gatunku sobie zamarzy. Można oglądać w ciemno.

4. Kalifat (Netflix)

Serial jest inspirowany prawdziwym trio z Bethnal Green - trójką nastolatek, które dołączyły do Państwa Islamskiego. Dzieje się jednak u naszych morskich sąsiadów i ukazuje różne spojrzenia na tę historię: od strony Fatimy, agentki Szwedzkiej Policji Bezpieczeństwa, Pervin - szwedzkiej uciekinierki do Państwa Islamskiego i Sulle - nastolatki zindoktrynowanej przez ISIS. "Ostrzegam, to nie jest serial dla 'odmóżdżenia', bo zostawia w głowie smutek i bezsilność" – czytamy w recenzji Łukasza Grzegorczyka.

5. Tehran (Apple TV+)

Tamar (Niv Sultan) jest agentką Mosadu i hakerką, która przyjmuje nową tożsamość (i w pewnym sensie twarz) i przekrada się do stolicy Iranu, by zlikwidować reaktor jądrowy. W wyniku nieporozumienia misterny plan kończy się porażką, kobieta zostaje uwięziona i musi teraz jakoś uciec z kraju, z którą łączy ją więcej, niż się wydawało. "Tehran" to pierwszy izraelski serial, który dostał nagrodę Emmy (za najlepszy serial dramatyczny w 2021 r.), a palce maczali przy nim również twórcy "Faudy".

6. Tom Clancy's Jack Ryan (Amazon Prime Video)

Zarówno nazwisko pisarza Toma Clancy'ego, jak i analityka CIA Jacka Ryana są doskonale znane miłośnikom opowieści szpiegowskich. Serial jest luźną adaptacją kultowej i pokaźnej serii książek, a odtwórcą głównej roli jest John Krasinski ("The Office", "Ciche miejsce"). Na platformie Amazona dostępne są trzy wypełnione akcją i spiskami sezony (każdy niestety nieco gorszy od poprzednika), a w kolejce czeka czwarty, finałowy. W planach jest też spin-off z Domingo "Dingiem" Chavezem granym przez Michaela Peñę.

7. The Spy (Netflix)

Nie dajcie się zwieść pozorom – Sacha Baron Cohen jest doskonały nie tylko jako komik, ale również i śmiertelnie poważny szpieg. Aktor wcielił się w autentyczną postać Eliego Cohena (zbieżność nazwisk przypadkowa), który był jednym z najwybitniejszych agentów izraelskiego wywiadu. W latach 60. XX wieku pod przykrywką infiltrował rząd Syrii. To 6-odcinkowy miniserial, więc nie ma tu czasu na nudę i niepotrzebne wątki: jest samo gęste.