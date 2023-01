J

Jarosław Kaczyński zajął pierwsze miejsce w plebiscycie Biologiczna Bzdura Roku 2022. "Nagrodzona" została jego wypowiedź o alkoholizmie. Wcześniej został już za nią ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej (wówczas chodziło konkretnie o "dawanie w szyję" i obrażanie kobiet, w konkursie został zaś "nagrodzony" jego pogląd ws. alkoholizmu i czasu, jaki musi upłynąć, by się od niego uzależnić).

Jarosław Kaczyński zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie Biologiczna Bzdura Roku fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zajął pierwsze miejsce w głosowaniu na Biologiczną Bzdurę Roku 2022 organizowanym przez autora bloga To tylko teoria (pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2016 roku). Głos na kandydaturę prezesa PiS w konkursie oddało ponad 40 proc. osób biorących udział w głosowaniu (dokładnie 43,3 proc., Jarosław Kaczyński otrzymał 3230 głosów).

Kaczyński z pierwszym miejscem za Biologiczną Bzdurę Roku

Kaczyński został nagrodzony za słowa: "Mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat (...), a kobieta tylko dwa". Padły one podczas spotkania Kaczyńskiego z wyborcami w Ełku na początku listopada.

Przypomnijmy: Kaczyński stwierdził wówczas, że "trzeba czasem powiedzieć też i trochę otwarcie pewnych rzeczy gorzkich", a następnie przeszedł do tłumaczenia przyczyn niskiej dzietności w Polsce. Posługiwał się przy tym informacjami niepopartymi żadnymi danymi naukowymi i mówił: "Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie".

Potem powielił szkodliwy mit na temat alkoholizmu mężczyzn (za te słowa został nagrodzony w powyższym plebiscycie), a gdy jego słowa wywołały oburzenie, prezes PiS kolejnego dnia próbował wyjaśnić, co miał na myśli, zapędził się jeszcze bardziej.

– Wczoraj powiedziałem o tym, że młode kobiety ścigają się z mężczyznami, jeśli chodzi o spożywanie alkoholu. Co jest obiektywnie szkodliwe, uczciwy polityk, jeśli o tym wie, a ja to wiem z dobrego źródła, musi o tym mówić – mówił (nie zdradził jednak, jakie to źródło).

Na koniec stwierdził jeszcze: – To po prostu szkodzi. To się kończy około 25. roku życia, nie chcę już mówić, dlaczego, bo znów ogłoszą, że ja obrażam młode damy i tak dalej.

Kara za "dawanie w szyję" od Komisji Etyki Poselskiej

Za wypowiedź w Ełku Kaczyński został w grudniu ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej. O ukaranie prezesa PiS zawnioskowała wcześniej Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka Lewicy w rozmowie z reporterką naTemat.pl, Anną Dryjańską, nie kryła zadowolenia z decyzji. – Bardzo się cieszę, że Kaczyński dostał tę naganę. Przynajmniej będzie w papierach miał napisane, że jego wypowiedzi są niegodne posła parlamentu – zaznaczyła posłanka.

Przewodnicząca komisji Monika Falej z Lewicy uzasadniła karę dla Kaczyńskiego słowami: "nie można szydzić z ludzi".

Czytaj też: Kaczyński ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej! Za słowa o "dawaniu w szyję"

W konkursie na Biologiczną Bzdurę Roku zostali też wyróżnieni m.in. Justyna Socha oraz Janusz Korwin-Mikke.