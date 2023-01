G

Grzyby z rodzaju Ophiocordyceps w serialu "The Last of Us" odpowiadają za zmienianie ludzi w zombie i ogólnoświatową pandemię. Okazuje się, że kuzyna tych pasożytów można znaleźć w polskich lasach.

Grzyby z "The Last of Us" w polskich lasach? Fot. Albin Marciniak/ East News/ kadr z serialu "The Last of Us"

Grzyby z rodzaju Ophiocordyceps są odpowiedzialne za pandemię w serialu HBO Max "The Last of Us".

Jak się jednak okazuje, "grzyby-zombie" istnieją naprawdę.

Grzyba ophiocordyceps ditmarii, czyli kuzyna tego z serialu HBO, można znaleźć nawet w polskich lasach.

Grzyby w "The Last of Us"

Serial HBO Max "The Last of Us" to adaptacja gry o tym samym tytule. To właśnie jej twórcy wpadli na pomysł, żeby w zombie zamieniał ludzi grzyb. Co ciekawe, ta koncepcja zrodziła się w ich głowie podczas oglądania serialu dokumentalnego BBC "Planeta Ziemia", a właściwie odcinka poświęconego grzybom z maczużnikowatych.

– Cordyceps wchodzi do mózgu i zaczyna kontrolować mrówkę, poruszać żuwaczką, przedostaje się wyżej, rozrasta się i kiełkuje – mówił Bruce Straley, projektant ze studia Naughty Dog.

– W zasadzie używa ich do rozprzestrzeniania infekcji, przejmowania całych kolonii lub czasem zupełnej zagłady – dodał Neil Druckman, jeden z reżyserów gry. – Tylko jak to zobaczyliśmy, zaintrygowaliśmy się pomysłem: co by było, gdyby przeniósł się na człowieka – przyznał.

Jak się jednak okazuje, możliwości, żeby ten grzyb przeniósł się na człowieka, raczej nie ma. – Cordycipitaceae to duża grupa grzybów, która wyewoluowała, przystosowując się do konkretnych gatunków owadów – tłumaczyła w rozmowie z Bartoszem Godzińskim prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marta Wrzosek, która m.in. bada pasożytnicze gatunki.

Ophiocordyceps unilateralis, czyli ten najbardziej znany, atakuje tylko dwa gatunki mrówek z rodzaju Camponotus i "zamienia je w zombie". Są też inne linie filogetenyczne, które pasożytują na innych mrówkach. Wszystkie są wyspecjalizowane do danego żywiciela, wobec tego trudno sobie wyobrazić, by któryś z nich mógłby zaatakować człowieka. Musiałby się cofnąć w ewolucji, żeby dojść do stanu, kiedy nie był specjalistą, lecz był bardziej omnipotentny, po czym skierowałby się na drogę ku zwierzętom kręgowym.

To jest jednak niemożliwe, bo ewolucja się nie cofa. – Przeskoczenie takiego grzyba na człowieka wymagałoby dziesiątek mutacji, które zaszłyby w tym samym czasie. Takie rzeczy w przyrodzie się nie zdarzają i pomimo tego, że w czystej teorii jest minimalne prawdopodobieństwo takiego scenariusza, to raczej bym się tym nie przejmowała – zapewniała ekspertka w wywiadzie udzielonym Godzińskiemu.

"Grzyby-zombie" w polskich lasach

Gatunkiem grzyba, który pojawia się w serialu HBO Max jest ophiocordyceps unilateralis. Te pasożyty żerują głównie w lasach tropikalnych i rozwijają się przede wszystkim w ciałach mrówek.

Jak odbywa się cały ten proces? Zainfekowany insekt opuszcza mrowisko i szuka odpowiednio wilgotnego miejsca, w którym grzyb mógłby się najlepiej rozwijać. Kiedy już je znajdzie, mrówka umiera, a grzyb żywi się jej ciałem i dzięki temu się rozwija. Ostatecznie wyrasta z ciała martwego owada i wypuszcza w ten sposób nowe zarodniki.

Okazuje się jednak, że te grzyby można spotkać nie tylko w klimacie równikowym i zwrotnikowym. Kuzyn tych drapieżnych grzybów zamieszkuje również polskie lasy – maczużnika o nazwie ophiocordyceps ditmarii. Na Twitterze informował o tym jakiś czas temu oficjalny profil Lasów Państwowych.

"Kojarzycie grzyba, który zamienia mrówki w '#zombie'? W Polsce spotkamy jego nie mniej ciekawego kuzyna #Ophiocordyceps ditmarii pasożytuje na błonkówkach – infekuje, rozwija się w ciele ofiary, a po jej śmierci wyrasta (np. z głowy), by uwolnić zarodniki" – napisano i pokazano niepokojąco wyglądające zdjęcia.

Jak poinformowało jednak nadleśnictwo w dalszych komentarzach, bardzo trudno jest odnaleźć ten rodzaj grzyba w lesie, gdyż jest "rzadki", "niewielki" oraz "nie występuje na konkretnym podłożu". Dodatkową trudność stanowi fakt, że ciężko przewidzieć, "gdzie osa usiądzie", więc poszukiwania latem raczej są skazane na porażkę.

"The Last of Us" zachwyciło krytyków

"The Last of Us" zbiera rewelacyjne recenzje od krytyków. Na polskim portalu Filmweb otrzymał od nich średnią ocen 8,0, a w serwisie Rotten Tomatoes zarejestrowano 97% pozytywnych opinii o serialu.

"Zdawałoby się, że motyw apokalipsy zombie to dla popkultury nic nowego. Otóż gra 'The Last of Us' od zawsze wyróżniała się na tle innych produkcji czerpiących z bezdennej studni zwanej 'żywymi trupami'. Niedługo miłośnicy seriali będą mieli okazję zanurzyć się w świecie, którym dotychczas zachwycali się wyłącznie gracze. Serial o Joelu i Eillie jest dokładnie tym, czego od niego oczekiwano. 'Zapierający dech w piersiach' – to mało powiedziane" – recenzowała dla naTemat Zuzanna Tomaszewicz.

W serialu występują m.in.: Pedro Pascal ("Narcos", "The Mandalorian"), Bella Ramsey ("Gra o Tron", "Catherine zwana Birdy"), Murray Bartlett ("Biały Lotos", "Witamy w Chippendales") oraz Jeffrey Pierce ("Castle Rock", "Ukryty wróg"). Nowe odcinki serialu ukazują się co poniedziałek na HBO Max. Trzeci epizod produkcji będzie można obejrzeć 30 stycznia.