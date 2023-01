– Z falą dobra, która do nas przyszła, zalała nas też fala hejtu, pogardy, upokorzeń. Kiedy cztery lata temu umarł prezydent Paweł Adamowicz, ludzie pisali do mojego syna, że – tak jak Jurek Owsiak – ma krew na rękach. To było straszne – opowiada Izabela Berezak, mama 20-letniego Łukasza, jednego z najsłynniejszych wolontariuszy WOŚP.

Izabela Berezak z synem Łukaszem podczas 28. finału WOŚP. Warszawa, 2020 rok. Fot. Archiwum prywatne

Od kilku dni przekładamy rozmowę – czekamy aż Łukasza przestanie boleć. Jak on się czuje? Łukasz bardzo źle się czuje. Mówi do mnie: "Wiesz mamo, znasz mnie, doskonale wiesz, co bym powiedział, rozmawiaj ty". Aż tak go boli? Łukasz ma teraz 20 lat, urodził się z bólem. Każdy dzień jest ciężki. W tej chwili syn walczy o to, żeby wstać i działać. Czasami mówi: "No, dzisiaj jest w miarę". I my się wtedy z mężem cieszymy. On urodził się z dwoma chorobami. Na skutek licznych powikłań po chorobie Leśniowskiego-Crohna już w tej chwili ma wszystko, co może mieć. Choroba postępuje z roku na rok. Okoliczności też nie są sprzyjające. Przez ponad miesiąc byłam chora – zapalenie płuc. Drżałam, żeby nie zarazić Łukasza. Wszystko dezynfekowałam. COVID-19 syn bardzo ciężko przeszedł. Jest trudniej niż dotychczas? Niestety tak. Kiedy Łukasz był dzieckiem, to mogliśmy zadzwonić i udzielano nam pomocy. A od kiedy skończył 18 lat, to zewsząd nas wyrzucili. Problemów jest jeszcze więcej. Kolejna sprawa: to, co można było zrobić za dziecka, już teraz – za nastolatka – jest nieosiągalne. To tak jakbyśmy zaczynali od zera. W tym roku WOŚP zbiera na walkę z sepsą, z którą Łukasz też walczył. Dla Łukasza to wyjątkowy finał. W 2010 roku on umierał na sepsę. Miał zakażenie odcewnikowe. Przeżył dzięki sprzętowi WOŚP. Myślę, że tego długu nie da się spłacić w żaden sposób.

Co dał Wam WOŚP? Mnóstwo wspaniałych ludzi, przyjaciół. Łukasz poznał super-gościa – Rafała Sonika. Uścisnął dłoń Jurkowi Owsiakowi, co było jego marzeniem. Chciał spotkać człowieka, który tyle robi. Do dziś wiele przyjaźni przetrwało. Pierwsza puszka, którą Łukasz zebrał, to było 240,86 zł, a w zeszłym roku – ponad 300 tys. zł, więc ten rozrzut jest ogromny. Wtedy Łukasz jeszcze chodził.