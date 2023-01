J

Już niebawem odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiele gwiazd gra razem z Jurkiem Owsiakiem, wystawiając na aukcję swoje usługi czy pamiątki. Filip Chajzer postanowił na licytację przeznaczyć "niezapomniany czas" w jego mazurskiej willi. Cena bardzo szybko poszybowała w górę, co oznacza, że chętnych nie brakuje.

Filip Chajzer gra razem z WOŚP. Wystawił na aukcję weekend w swojej willi Fot. VIPHOTO/East News

Już 29 stycznia 2022 roku odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wiele gwiazd polskiego show-biznesu zadeklarowało udział w tegorocznym wydarzeniu, ogłaszając licytacje swoich usług czy fantów na poczet Fundacji WOŚP

Do tego grona dołączył również Filip Chajzer, który zaproponował niezapomniany weekend w jego mazurskiej willi. Oprócz tego zaproponował coś jeszcze...

Filip Chajzer w tegorocznej aukcji charytatywnej dla Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wystawił niezapomniany czas w swojej mazurskiej willi. Oprócz tego prezenter "Dzień Dobry TVN" obiecuje osobiście donosić szampana do jacuzzi i zadeklarował, że nauczy się zwijać łabędzie z ręczników.

"Co powiecie na szampana w jacuzzi, którego podam osobiście na tarasie mojej mazurskiej rezydencji? Najpiękniejsze, co mogę w tym roku przekazać na licytację dla Fundacji WOŚP, to niezapomniany czas. Nic nie ma większej wartości niż piękne wspomnienia, które zostaną z nami zawsze" – zachęca w poście na swoim Instagramie.

"Bym zapomniał! Postaram się zwinąć łabędzia z ręcznika, jak w hotelu na wakacjach za pie***lion, a jak nie wyjdzie, mam plan B – biały węgorz (z ręcznika naturalnie) równie efektowny, prosty do wykonania, a jak cieszy" – dodał po chwili żartobliwie.

Jak się okazało, cena bardzo szybko poszybowała w górę, a na weekend z Chajzerem chętnych nie brakuje. Na 5 dni przed końcem aukcji, licytuje ją 30 osób, a cena przekroczyła już prób 10 tys. złotych. Najważniejsze jednak, że cel licytacji, którą możecie znaleźć TUTAJ, jest szczytny.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na co w tym roku zbiera Jurek Owsiak?

Hasło tegorocznego Finału WOŚP brzmi: "Chcemy wygrać z sepsą!". To właśnie z tej okazji Jurek Owsiak po raz 31 zagra wraz ze swoją "Orkiestrą". Sepsa to zespół objawów wywołanych przez gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. To właśnie ona według najnowszych badań jest przyczyną prawie 20 proc. wszystkich zgonów na całym świecie.

"Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! Do #wosp2023 coraz bliżej! Gracie razem z nami?" – czytamy na instagramowym profilu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), z powodu sepsy tylko w 2017 roku zmarło na świecie 11 milionów osób. Liczba zachorowań na sepsę oscyluje około 50 milionów rocznie, z czego prawie połowę stanowią dzieci. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zbiera pieniądze na zakup sprzętu pozwalającego zdiagnozować sepsę na wczesnym etapie, co znacząco może zwiększyć szanse na wyleczenie.