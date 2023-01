nt_logo

Poczuj się jak bohaterowie "Białego Lotosu". Willę z serialu można wynająć, ale cena powala

Joanna Stawczyk

Serwis Airbnb wielokrotnie zaskoczył fanów popkultury, który nie tylko ochoczo pochłaniają filmowe i serialowe produkcje, ale także interesują się malowniczymi lokalizacjami i pojawiającą się na ekranie architekturą. Jeśli widzieliście drugi sezon hitowego "Białego Lotosu", to ta oferta wynajmu willi na pewno was zainteresuje. Gorzej z tym, skąd wytrzasnąć na to fundusze.

Oferta wynajmu willi z "Białego Lotosu". Cena za trzy doby zwala z nóg Fot. Zrzut ekranu/ oferta pochodzi z airbnb.co.uk Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Niezła gratka dla fanów serialu "Biały Lotos". Akcja 2. sezonu rozgrywa się we Włoszech

Widzowie rozkoszowali się piękną scenerią, w tym kadrami z willi, która jest obecnie do wynajęcia

Na platformie Airbnb Luxe można wynająć ją na co najmniej trzy noce

Cena za taką przyjemność rodem z serialu nie jest jednak na każdą kieszeń

Oferta wynajmu willi z "Białego Lotosu". Cena za trzy doby zwala z nóg Pierwszy sezon "Białego Lotosu" był hitem wakacji 2021. Serial zdobył największą liczbę nagród na tegorocznej gali Emmy – w sumie aż 10 statuetek zwanych "telewizyjnymi Oscarami". Twórcą serialu jest Mike White, który pisał scenariusze do m.in. "Jeziora marzeń" i "Szkoły rocka" i wyreżyserował "Prozę życia". 2 sezon "Białego Lotosu" miał premierę na HBO i HBO Max 31 października. Liczy łącznie 7 odcinków, które wychodziły co tydzień. "Serial ma formę antologii, więc w kontynuacji opowiada inne historie i pokazuje zupełnie nowych zepsutych bogaczy, którzy wybrali się do Włoch na wakacje, z jednym wyjątkiem: powraca Tanya grana przez Jennifer Coolidge, która ochajtała się z poznanym na Hawajach Gregiem (Jon Gries). Czy w końcu będzie szczęśliwa? Odpowiedź to meritum całego serialu" – recenzował w naTemat Bartosz Godziński. W odcinku trzecim Harper (grana przez Aubrey Plazę) i Daphne (grana przez Meghann Fahyę) wybrały się na babski wypad do zjawiskowej willi w sycylijskim mieście Noto. Przynajmniej tak przedstawiano ją w serialu. W rzeczywistości okazała posiadłość (znana jako Villa Tasca) znajduje się w mieście Palermo i jest dostępna do wynajęcia na Airbnb. Wysokie sufity i antyczne dywany na kamiennych podłogach, okazały salon, gdzie możesz podziwiać zapierające dech w piersiach złocone dzieła sztuki zdobiące ściany, robią niesamowite wrażenie. Jest też pokój muzyczny oraz bilardowy, gdzie można oddać się zabawom z przyjaciółmi. W obiekcie znajdują się cztery sypialnie – jedna ma łóżko królewskie, pozostałe trzy – queens. Każda sypialnia posiada prywatną łazienkę, klimatyzację oraz kącik wypoczynkowy lub pokój wypoczynkowy. Pochodząca z 1500 roku posiadłość znajduje się na 20 bujnych akrach wypełnionych gajami cytrusowymi. Wśród zadbanej roślinności można obserwować ptactwo i relaksować się w promieniach słońca. Do dyspozycji gości jest też taras, basen oraz obsługa – za dodatkową opłatą można zamówić jedzenie przygotowywane przez profesjonalnych kucharzy. Ile kosztuje pobyt w posiadłości z "Białego Lotosu"? Ze strony serwisu oferującego na wynajem rozmaite luksusowe rezydencje dowiadujemy się, że wypoczynek w Villi Tasca w Palermo to koszt ok. 77 tys. złotych. Dlaczego aż tyle? Haczyk tkwi w tym, że posiadłość można wynająć na minimum trzy dni. Może zatrzymać się tam ośmioro gości.

