W wieku 93 lat zmarł Lloyd Morrisett – legendarny twórca "Ulicy Sezamkowej" i pionier programów edukacyjnych dla dzieci. O jego śmierci poinformował na Instagramie oficjalny profil Sesame Workshop.

Nie żyje twórca "Ulicy Sezamkowej" Lloyd Morrisett. Fot. YouTube/ FoundationINTERVIEWS

Lloyd Morrisett zmarł w wieku 93 lat.

Morrisett był jednym z twórców "Ulicy Sezamkowej" i pionierem programów edukacyjnych dla dzieci.

Wspomnieniem o nim podzieliła się Joan Ganz Cooney, współtwórczyni legendarnego serialu.

Lloyd Morrisett nie żyje

"Lloyd, dożywotni honorowy powiernik, pozostawia ogromną i niezatartą spuściznę wśród pokoleń dzieci na całym świecie, a 'Ulica Sezamkowa' jest tego najbardziej widocznym hołdem" – czytamy w poście zamieszczonym na oficjalnym profilu na Instagramie Sesame Workshop.

Morrisetta we wzruszającym wpisie pożegnała jego przyjaciółka i współtwórczyni programu, Joan Ganz Cooney.

"Bez Lloyda Morrisetta nie byłoby 'Ulicy Sezamkowej'. To on jako pierwszy wpadł na pomysł wykorzystania telewizji do nauki podstawowych umiejętności przedszkolaków, takich jak litery i cyfry. Był dla mnie zaufanym partnerem i lojalnym przyjacielem przez ponad pięćdziesiąt lat i będzie mi go bardzo brakować" – napisała.

"Ulica Sezamkowa" – początki

Morrisett wpadł na pomysł edukacyjnych programów dla dzieci w 1965 roku, gdy zauważył, jak jego trzyletnia córka zainteresowana jest tym, co dzieje się na ekranie telewizora. Zaczął się więc zastanawiać, czy można wykorzystać tę fascynację do nauki młodszych. Po rozmowach ze wspomnianą Cooney postanowili stworzyć edukacyjny program dla dzieci – i tak narodziła się "Ulica Sezamkowa".

Sesame Workshop zostało założone przez tę dwójkę w 1968 roku (wtedy nazywała się Children's Television Workshop"). Emisja "Ulicy Sezamkowej" ruszyła w listopadzie 1969 roku i trwa do dziś. Seria na chwilę obecną liczy 4300 odcinków.

W Polsce program zaczęto emitować po raz pierwszy na antenie TVP2 w połowie lat 90., jednak później się z niej wycofano i zastąpiono ją polską wersją programu, w którym występowali smok Bazyli i owieczka Beata.

Na antenie nieistniejącego już programu MiniMini pokazywano również takie seriale z bohaterami "Ulicy Sezamkowej", jak "Świat Elmo" (1999), "Bawmy się, Sezamku" (2002) i "Globtroter Grover" (2005).

Do najsłynniejszych postaci z serii należą tacy bohaterowie, jak: Ciasteczkowy Potwór, Bert, Ernie, Wielki Ptak, Elmo, Grover, Count von Count, Oskar Zrzęda, Dwugłowy Potwór, Humphrey i Ingrid.