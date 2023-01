O

Ogłoszono już nominacje do Oscarów 2023. W oczekiwaniu na wyłonienie zwycięzców, które nastąpi 12 marca, warto nadrobić interesujące nas nominowane tytuły. Gdzie obejrzeć filmy nominowane do Oscara? Tego dowiecie się z naszego tekstu.

We wtorek 24 stycznia Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominację do Oscarów.

Wśród nominowanych znalazł się film "IO" polskiego reżysera Jerzego Skolimowskiego .

Gdzie obejrzeć filmy nominowane do Oscara?

Oscary 2023 – gdzie obejrzeć nominowane filmy?

Kino

Avatar: Istota wody

"Avatar: Istota" wody to kontynuacja hitu Jamesa Camerona z 2009 roku. Tym razem Jack i Neytiri uciekają przed mściwym pułkownikiem Milesem Quaritchem do wioski innego plemienia zamieszkującego Pandorę.

"Zajęło to 13 lat, ale było warto. James Cameron i jego ekipa znowu to zrobili, a raczej przeszli samych siebie, bo 'Avatar: Istota wody' to zapierające dech w piersiach, spektakularne widowisko" – recenzowała dla naTemat Ola Gersz.

Duchy Inisherin

"Duchy Inisherin" to nowy film Martina McDonagha ("Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj") z Colinem Farrellem ("Na wodach północy") oraz Brendanem Gleesonem ("Sufrażystka"), którzy wcielają się w dwóch przyjaciół, których przyjaźń nagle się kończy. Będzie to miało swoje konsekwencje.

Fabelmanowie

"Fabelmanowie" zostali okrzyknięci najlepszym filmem Stevena Spielberga od lat. Opowiadają o chłopcu, który za pomocą magii kina, chce powiedzieć swojej rodzinie prawdę o dawno skrywanym sekrecie.

W trójkącie

"W trójkącie" to najnowsza czarna komedia Rubena Östlunda, która tak jak jego ostatni film ("The Square") została nagrodzona Złotą Palmą na festiwalu w Cannes. Opowiada o pasażerach luksusowego jachtu, którzy muszą sobie poradzić jako rozbitkowie na bezludnej wyspie.

"Zasadnicza teza Östlunda brzmi: wszyscy są chciwi i chcą seksu, władzy oraz pieniędzy – niezależnie od tego, czy są biedni, bogaci oraz jak dużo dóbr zdążyli już w swoim życiu zgromadzić i skonsumować" – możecie przeczytać w recenzji Mai Mikołajczyk.

Kot w butach: Ostatnie życzenie

"Kot w butach: Ostatnie życzenie" to długo wyczekiwany sequel filmu z 2011 roku z kotem znanym z serii filmów o "Shreku" w roli głównej. Wygadany kocur tym razem wyrusza w podróż, by odzyskać swoje dziewięć żyć.

"Kolejna przygoda rudego mruczka w czarnych wysokich butach oraz kapeluszu Muszkietera to mądra i potrzebna opowieść o przemijaniu i godzeniu się z własną śmiercią, lecz dla dzieci może okazać się zbyt niepokojąca" – przeczytacie w recenzji Zuzanny Tomaszewicz.

Babilon

"Babilon" to nowy film Damiena Chazelle'a ("La La Land", "The Eddy") z Margot Robbie i Bradem Pittem w rolach głównych, który opowiada o bohaterach starających się przetrwać w zdegenerowanym świecie Hollywood.

"'Babilonowi' najbliżej do 'La La Land', gdyż Chazelle powraca do Hollywood, ale tym razem cofa się w czasie naprawdę. Podczas gdy musical z Emmą Stone i Ryanem Goslingiem jedynie nawiązywał do kina z dawnych lat, najnowszy film reżysera przenosi nas do ery przełomu dźwiękowego (...)" – pisała w swojej recenzji Maja Mikołajczyk.

Netflix

Na zachodzie bez zmian

"Na zachodzie bez zmian" to adaptacja kultowej powieści Ericha Marii Remarque'a, w realistyczny sposób opowiadająca o okropieństwach I wojny światowej z perspektywy młodego rekruta.

"Śmierć w męczarniach, powykręcane kończyny, jęki rannych, szok na twarzach młodych żołnierzy. 'Na Zachodzie bez zmian' (...) to realizacyjny majstersztyk i parada wojennych okropieństw" – przeczytacie w recenzji Oli Gersz.

Blondynka

"Blondynka" to adaptacja powieści Joyce Carol Oates, która jest jej interpretacją życia Marilyn Monroe, przeplatającą fikcję z faktami. W filmie Andrew Dominika w rolę główną wcieliła się Ana de Armas.

"Wizualnie 'Blondynka' momentami zapiera dech w piersiach, jak początkowa, na poły surrealistyczna, na poły baśniowa, sekwencja 'ucieczki' Normy Jeane i matki z ich domu, gdy Los Angeles trawi pożar" – recenzowała dla naTemat Ola Gersz.

Glass Onion: Film z serii "Na noże"

"Glass Onion" to kontynuacja wielkiego hitu "Na noże", z którym łączy ją postać detektywa Benoita Blanca (Daniel Craig). Tym razem Blanc ląduje na greckiej wyspie pewnego bogacza (Edward Norton), na której dochodzi do tajemniczego morderstwa.

Bardo, fałszywa kronika garści prawd

"Bardo, fałszywa kronika garści prawd" Alejandra Gonzáleza Iñárritu ("Zjawa", "Birdman") to komediodramat, opowiadający o dziennikarzu z Meksyku, który mierzy się z kryzysem egzystencjalnym po powrocie do ojczyzny.

Guillermo Del Toro: Pinokio

"Guillermo Del Toro: Pinokio" to zapierająca wizualnie adaptacja klasycznej baśni w reżyserii uznanego meksykańskiego twórcy, która została wykona metodą animacji poklatkowej. Głosom bohaterom udzielili m.in. Gregory Mann, Ewan McGregor oraz Tilda Swinton.

Morska bestia

"Morska bestia" to animacja nagrodzonego Oscarem Chrisa Williamsa ("Wielka szóstka"). Opowiada o Maisie Brumble, która wyrusza w niebezpieczną, ale i pełną przygód wyprawę z legendarnym łowcą morskich potworów.

Zaklinacze słoni

"Zaklinacze słoni" to wzruszający średniometrażowy dokument Netfliksa. Opowiada o Bommanie i Bellie, którzy poświęcają swoje życie opiece nad osieroconym słoniątkiem o imieniu Raghu.

Efekt Marthy Mitchell

"Efekt Marthy Mitchell" to dokument o żonie polityka, która w czasach administracji Richarda Nixona nie bała się mówić głośno prawdy o aferze Watergate. Film przybliża historię tego, jak próbowano ją zdyskredytować.

HBO Max

Amazon Prime Video

"Wszystko wszędzie naraz"

"Argentyna, 1985"

Apple TV+

"Most"

"Chłopiec, kret, lis i koń"

Disney+

VOD

"IO" (CANAL+, Player, Nowe Horyzonty VOD, Pod Baranami VOD, Mojekino.pl. vod.pl)

"Dom z drzazg" (vod.pl)

"Paryż pani Harris" (CANAL+, Apple TV)

YouTube

"An Irish Goodbye"

"Stranger at the Gate"

"Haulout"

"The Flying Sailor"

"My Year of Dicks"

Filmy, które jeszcze czekają na polską kinową premierę: "Tár" (24 lutego), "Women Talking", "To Leslie", "Wieloryb" (17 lutego), "Living", "Aftersun" (3 lutego), "Imperium światła", "Blisko", "Cicha dziewczyna", "Tell It Like a Woman" oraz "RRR".