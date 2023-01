nt_logo

"Polecam siebie jako odkurzacz – Andrzej Grabowski". Za usługę aktora trzeba słono zapłacić

A

Andrzej Grabowski sympatię telewidzów zyskał rolą Ferdynanda Kiepskiego w serialu "Świat według Kiepskich"

Aktor ma na swoim koncie wiele wybitnych ról na dużym ekranie i należy do grona najbardziej znanych i lubianych polskich aktorów

Teraz artysta postanowił wziąć udział w tegorocznym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zaoferować nietypową pomoc

ndrzej Grabowski to jeden z bardziej znanych i lubianych polskich aktorów. Sympatię widzów zdobył rolą Ferdynanda Kiepskiego w serialu "Świat według Kiepskich". W związku ze zbliżającym się corocznym Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aktor postanowił wesprzeć akcję i przygotować dla swoich fanów nietypową usługę.

Andrzej Grabowski to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Wielokrotnie wcielał się w role na dużym ekranie grając nie tylko komediowe, ale także i czarne charaktery. Jednak sympatię szerszej publiczności zdobył kreacją Ferdynanda Kiepskiego w serialu "Świat według Kiepskich".

Oprócz tego na antenie telewizji Polsat można było go zobaczyć w roli jurora "Tańca z Gwiazdami", gdzie oceniał pląsających po parkiecie celebrytów. 70-letni aktor pomimo swojego już mocno dojrzałego wieku nieustannie angażuje się w nowe projekty i akcje charytatywne.

Już niebawem odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji wielu celebrytów oferuje oryginalne "usługi" w ramach datku na fundację Jurka Owsiaka. W akcję zaangażował się również Andrzej Grabowski. Jednak trudno uwierzyć w to, co wymyślił.

Czytaj także: Nie będzie nowych odcinków "Świata według Kiepskich"? Grabowski zaskoczył

Andrzej Grabowski wspiera WOŚP. Nietypowa pomoc sporo kosztuje

W tym roku udział w 31. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zadeklarował także Andrzej Grabowski. Aktor na aukcję charytatywną przekazał dość nietypową usługę, za którą trzeba będzie słono zapłacić. Osoba, która wygra licytację, będzie mogła liczyć na spotkanie z aktorem. Jego wizyta odbędzie się w mieszkaniu zwycięzcy, które aktor wraz ze swoim asystentem... posprząta.

Czytaj także: Ujawniono zarobki Andrzeja Grabowskiego. Aktor w ostatnim czasie zasilił swoje konto pokaźną sumą

"Na aukcje WOŚP trafia niezwykle wyjątkowe spotkanie z Andrzejem Grabowskim! Jak sam aktor powiedział, odkurzanie to rzecz bardzo codzienna, dlatego na 31. Finał WOŚP proponuje odkurzyć Twoje mieszkanie. Andrzej Grabowski przyjedzie ze swoim asystentem, więc duże powierzchnie nie są straszne" – czytamy na stronie licytacji.

Jak na razie licytacja skończyła się na kwocie 11100 zł. Jednak do zakończenia aukcji pozostały jeszcze 33 dni, a minimalna kwota przebijająca do 11200 zł. Zatem do połowy lutego można spodziewać się znacznie wyższej kwoty.

"Cel jest szczytny, a to jedyna i niepowtarzalna okazja takiego spotkania, dlatego gorąco zachęcamy do licytowania. 'Polecam siebie jako Odkurzacz – Andrzej Grabowski'" – czytamy dalej. Termin realizacji usługi zostanie ustalony ze zwycięzcą w dogodnym terminie, jednak czas na realizację jest tylko do końca 2023 roku.