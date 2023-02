Kłopoty z segregacją śmieci? Gdzie wyrzucać opakowania po oleju silnikowym i akcesoria samochodowe?

Choć każdy z pięciu koszy komunalnych stojących w wiatach śmietnikowych jest oznaczony innym kolorem, a na tabliczce jest wykaz rzeczy, które można do nich wrzucać, wciąż jest wiele odpadów, których segregacja jest niejasna. Wśród nich są przedmioty i produkty, które znajdziemy w swoich samochodach i garażach. Gdzie więc wyrzucać opakowania po oleju silnikowym, zużyty płyn chłodzący czy wycieraczki do auta?

Gdzie wyrzucać odpady w postaci produktów i akcesoriów do samochodów? Fot. Filip Naumienko / REPORTER

Gdzie wyrzucać opakowania po oleju silnikowym i zużyty olej?

Sam olej silnikowy jest zaliczany do substancji niebezpiecznych, dlatego zazwyczaj nawet opróżnione opakowanie po nim nie powinno zostać wyrzucone do żadnego z pięciu koszy komunalnych.

Ze względu na odrębny sposób utylizacji zawozi się je do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) jeżdżącego między dzielnicami największych miast (harmonogram można znaleźć na stronach urzędów miast).

Musimy jednak zapoznać się z informacjami na stronie naszej gminy, ponieważ niektóre z nich mają inne przepisy dotyczące segregacji odpadów tego typu i mogą nakazywać wrzucanie opakowań do zwykłych żółtych pojemników na metale i tworzywa sztuczne.

A co w przypadku opakowań, w których zostały resztki oleju? Przekazuje się je do któregoś z tych miejsc: punkt mechaniki pojazdowej, autoryzowana stacja obsługi pojazdów, stacja tankowania pojazdów, PSZOK.

Gdzie wyrzucać opakowania po płynie chłodniczym i zużyty płyn?

Płyn chłodniczy powinien być wymieniany co dwa lata, żeby nie utracił właściwości antykorozyjnych, nie zamarzał w układzie i nie uszkodził chłodnicy, a nawet bloku silnika. Co jednak zrobić ze zużytym płynem?

Powinniśmy go umieścić w szczelnie zamkniętym i opisanym baniaku, a następnie oddać go do utylizacji. Możemy w tym celu zanieść go do PSZOK-u lub do sklepu, w którym został kupiony (powinien zostać przyjęty, jeśli w jego miejsce zakupimy nowy płyn).

Z kolei samo opróżnione opakowanie po płynie może trafić do żółtego pojemnika na odpady. Możemy je też zostawić i wlać do niego ponownie zużyty płyn, kiedy będziemy chcieli zanieść zawartość do utylizacji.

Co zrobić ze starym płynem hamulcowym i opakowaniem po nim?

Jeśli w płynie hamulcowym jest zbyt wiele wody, może to wpłynąć na siłę hamowania, dlatego płyn trzeba wymienić. Co wtedy z nim zrobić? Najlepiej wlać go do oryginalnej, dobrze opisanej butelki i zawieźć do PSZOK-u lub oddać do sklepu motoryzacyjnego lub warsztatu samochodowego.

Gdzie wyrzucać zużyte wycieraczki samochodowe i opony?

Zużyte wycieraczki samochodowe możemy wyrzucić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. W przypadku starych opon samochodowych rozwiązania są już inne. Możemy je przekazać PSZOK-owi, centrum utylizacji opon (CUO) lub zakładowi wulkanizacyjnemu. W PSZOK-u przyjmowane są również trójkąty ostrzegawcze, gaśnice, wszelkie specyfiki do pielęgnacji aut, farby oraz żarówki. Te ostatnie można wyrzucić również do rozstawionych w miastach specjalnych pojemnikach na elektrośmieci.