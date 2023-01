P

Portal "Ukraińska Prawda" opublikował nagrania i zdjęcia Julii Tymoszenko przebywającej na prywatnej plaży podczas wakacji w Dubaju. Jak ustalił dziennikarze, była premier Ukrainy właśnie tam spędzała początek roku.

Julia Tymoszenko na wakacjach w Dubaju podczas wojny. Fot. Ukrinform

Julia Tymoszenko była premierem Ukrainy w 2005 roku oraz w latach 2007-2010

Jest założycielką i liderką partii Batkiwszczyna oraz Bloku Julii Tymoszenko

Posłanka została nakryta na dubajskiej plaży podczas trwającej wojny w Ukrainie

Jak ustalił serwis "Ukraińska Prawda", Julia Tymoszenko była widziana 5 stycznia na wyspie Palma Jumeirah, która słynie z luksusowych hoteli. Przebywała wraz z mężem na prywatnej plaży pięciogwiazdkowego hotelu "Kempinski". Ukraiński serwis opublikował na swojej stronie zdjęcia byłej premier zrobione z ukrycia.

Według portalu polityczka miała bardzo dbać o to, aby nie zostać zauważona publicznie. Jak widać, to się nie udało. Gdy zauważyła, że została dostrzeżona, natychmiast opuściła plażę. Tymoszenko miała wrócić do Kijowa dopiero pięć dni temu.

Informatorzy portalu donoszą, że córka posłanki mieszka w Dubaju. Miała przenieść się tam jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, który zabrania urzędnikom państwowym i samorządowym opuszczać granice kraju podczas trwającej wojny. Wyjątek stanowią wyjazdy służbowe.

Ukraina. Na celowniku prokuratorzy i samorządowcy

Przypomnijmy także o fali dymisji, które obecnie mają miejsce w Ukrainie. We wtorek 24 stycznia prokurator generalny Andrij Kostin podpisał decyzję o dymisji swojego zastępcy Ołeksija Symonenko. Prokurator był zmuszony do rezygnacji po jego noworocznych wakacjach na Hiszpanii pod koniec 2022 roku. Jak podawał The Kyiv Independent, Kostin zdymisjonował kolejnych pięciu szefów prokuratur regionalnych. Oświadczenie Prokuratury Generalnej mówiło o prokuratorach z pięciu obwodów: zaporoskiego, połtawskiego, sumskiego, czernihowskiego i kirowohradzkiego. Dymisje nastąpiły dzień po tym, jak Rada Ministrów Ukrainy przeprowadziła największe przetasowania w rządzie od początku rosyjskiej inwazji. Nastąpiły one z powodu serii skandali, które były związane m.in. z korupcją. Oprócz tego, jak podawał Ukrinform, prześwietlani są również m.in. urzędnicy z obwodu mikołajowskiego i dniepropietrowskiego.

Ukraina. Dymisje wiceministrów

Jak informowaliśmy, zdymisjonowani zostali także wiceminister obrony Ukrainy Wiaczesław Szapowałow i wiceminister rozwoju terytorialnego i infrastruktury Wasyl Łozyński.

Departament Zamówień Publicznych MON Ukrainy miał zakontraktować dostawy żywności i usługi cateringowe dla żołnierzy po znacznie zawyżonych stawkach. Specjaliści od zamówień w resorcie Ołeksija Reznikowa nawet trzykrotnie przepłacali za żywność dla wojskowych z obwodów czerkaskiego, czernihowskiego, kijowskiego, połtawskiego, sumskiego i żytomierskiego, które to nie są obwodami znajdującymi się przy linii frontu. Z kolei Łozyński został oskarżony o przyjęcie łapówki w wysokości 400 tys. dolarów przy zakupie generatorów, a także o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, której celem była defraudacja publicznych środków.