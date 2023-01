D

Dwa tygodnie temu zmarła matka Cezarego Pazury i jego brata Radosława, o czym poinformowała na Instagramie żona tego drugiego, Dorota Chotecka. Okazuje się jednak, że Cezary Pazura nie życzył sobie udostępniania tej informacji w mediach. Edyta Pazura zdecydowała się na ostry wpis.

Fot. TRICOLORS/East News

Jadwiga Pazura, matka Cezarego i Radosława Pazurów, zmarła 13 stycznia, o czym poinformowała jej synowa Dorota Chotecka.

"Dzielę się z Wami przykrą wiadomością. 13.01 b.r., dzień przed swoimi urodzinami, zmarła moja druga mama. Teściowa, którą znałam i kochałam od 34 lat. Pogrzeb odbył się 17.01. Wierzę, że jest już w raju. Do zobaczenia, Mamo. Od tej chwili nasze życie się zmienia, ale się nie kończy. A my do tej codzienności wracamy już inni… Opiekuj się nami tam z góry" – napisała sześć dni temu na Instagramie żona Radosława Pazury.

Edyta Pazura o śmierci matki Cezarego Pazura. Ostry wpis

Okazuje się jednak, że ta wiadomość miała najwyraźniej pozostać w rodzinie. Tak przynajmniej wynika ze wpisu Edyty Pazury, żony Cezarego Pazury, na InstaStories. "Czy to prawda, że mama pana Czarka zmarła? Nie obchodzicie żałoby?" – zapytał ktoś podczas serii Q&A, gdyż Pazurowie wcześniej nie wspominali o śmierci Jadwigi Pazury.

Kobieta, którą na Instagramie obserwuje 256 tysięcy osób, postanowiła odpowiedzieć. Nie kryła irytacji. "Mój mąż nie życzył sobie, aby to była informacja do wiadomości publicznej. Wielka szkoda, że nie zostało uszanowane jego zdanie" – odpisała.

Pazura dodała, że "żałoby nie obchodzi się na Instagramie". "My bardzo jasno stawiamy tu granicę. Nie mamy obowiązku spowiadania się innym, a tym bardziej robienia sobie PR-u wiadomościami, które nie powinny się znaleźć w sferze publicznej. W ciągu 16 lat bycia ze sobą, przechodziliśmy wiele wspólnych tragedii i nigdy się nimi nie dzieliliśmy publicznie z innymi" – napisała.

Edyta Pazura zakończyła wpis stanowczymi słowami: "Mam nadzieję, że to jest jasne i to pierwszy i ostatni raz, gdy odnoszę się do tego".

Cezary Pazura i Edyta Pazura są zgranym małżeństwem

Edyta Pazura i Cezary Pazura są zgranym małżeństwem. Aktor pod koniec lat 80. poślubił Żanetę, z którą doczekał się córki Anastazji. Później stanął na ślubnym kobiercu z Weroniką Marczuk, ale to małżeństwo również zakończyło się rozwodem.

W 2009 roku Cezary Pazura poślubił o 26 lat młodszą Edytę Zając, z którą był już związany od dwóch lat. Ich związek wzbudził kontrowersję ze względu na dużą różnicę wieku, a Edyta Pazura przypłaciła hejt internautów depresją, o której szczerze mówi.

Pazurowie pokazali jednak figę niedowiarkom, którzy nie dawali im szans, gdyż są już małżeństwem prawie 14 lat. Para jest rodzicami trójki dzieci: 13-letniej Amelii, 10-letniego Antoniego i 4-letniej Rity.

"Mój osobisty John Wick. Nigdy nie mieściliśmy się w żadnych normach postępowania przeciętnego mieszkańca polskiej ziemi, jednak wylizaliśmy się bez większego szwanku. Rany się zagoiły, blizny zostały, ale tylko po to, by przypominać nam, jak wiele nas teraz łączy. Mój 'zakochany kundel' wyrósł na rasowego pitt bulla" – napisała na Instagramie w 2021 roku z okazji 12. rocznicy ślubu.

Para miewa jednak oczywiście sprzeczki, o czym nie wstydzi się mówić. – Z anegdot o cioci Edytce znam kilka horrorów... Edytka ma taki charakter, że jej nie wolno podpadać – mówił ze śmiechem Cezary Pazura o żonie w swoim programie na YouTube.

– Jak podpadniesz Edytce, to potrafi swoim milczeniem, spojrzeniem i sposobem bycia tak uprzykrzyć ci życie, że normalny, zdrowy człowiek – a ja nie jestem chyba zdrowy, jednak – toby pierdyknął drzwiami i nie wrócił. A ja wracam, a nawet nie wychodzę, bo jak wyjdę, to już nie wrócę, bo będą drzwi zamknięte i zamek zmieniony – żartował aktor.