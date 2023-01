W

We wszystkich częściach kultowego Shreka w wygadanego Osła w polskiej wersji wcielił się fenomenalny Jerzy Stuhr. W oryginalnej wersji Osioł mówił jednak głosem Eddiego Murphy'ego. 13 lat po premierze ostatniego "Shreka" hollywoodzki gwiazdor przyznał, że jest gotowy znowu zagrać Osła i chętnie zagrałby w spin-offie o wiernym przyjacielu zielonego ogra. Według niego Kot w butach, który ma już dwa własne filmy, nie jest aż tak zabawny.

Eddie Murphy jest gotowy znowu wcielić się w Osła Fot. Kadr z filmu "Shrek" / Elizabeth Goodenough/Everett Collection

Kultowy "Shrek" z 2001 roku doczekał się trzech pełnometrażowych kontynuacji: "Shrek 2" (2004), "Shrek Trzeci" (2007) i "Shrek Forever" (2010)

Powstały również dwa spin-offy: "Kot w butach" (2011) oraz "Kot w butach: Ostatnie życzenie" (2022)

Eddie Murphy, który w oryginalnej wersji językowej podkładał głos Osłu, wyznał, że chętnie znowu wcieliłby się w tę kultową postać: czy to w "Shreku 5", czy w filmie o Ośle

Murphy stwierdził również, że Osioł jest... zabawniejszy od Kota w butach

– Jestem absolutnie otwarty, gdyby ktoś przyszedł do mnie z propozycją kolejnego Shreka, zrobiłbym to w dwie sekundy. Kocham Osła – powiedział Eddie Murphy w wywiadzie w programie "Etalk".

61-letni aktor i komik, znany z tak kultowych filmów, jak "Gliniarz z Beverly Hills", "Nieoczekiwana zmiana miejsc", "Gruby i chudszy" czy "Książę w Nowym Jorku", przyznał, że chętnie zrobiłby zarówno kolejną część "Shreka", jak i film poświęcony wyłącznie Osłowi.

– Wiecie, zrobili już filmy o Kotu w butach. Pomyślałem: "Powinni byli zrobić film o Ośle". Osioł jest zabawniejszy niż Kot w butach. To znaczy kocham Kota w butach, ale nie jest tak zabawny, jak Osioł – stwierdził bez ogródek Eddie Murphy.

"Kot w butach" doczekał się bowiem już dwóch części, z czego ostatnia, "Kot w butach: Ostatnie życzenie", weszła na ekrany w ubiegłym roku i stała się hitem. Została też nominowana do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. O tym, czy dostanie nagrodę, przekonamy się 12 marca.

Kiedy reporter zasugerował Murphy'emu "pociągnięcie za sznurki", aby nakręcić również spin-off "Shreka" z udziałem Osła, aktor powiedział: – To DreamWorks Animation (amerykańskie studio animacji, które jest odpowiedzialne m.in. za filmy o "Shreku" – red.). Muszą chcieć to zrobić".

Po czym zwrócił się studia: – Dreamworks, jeśli chcecie to zrobić, po prostu do mnie zadzwońcie. Jestem zwarty i gotowy i mogę robić Osła.

Czy będzie "Shrek 5"?

Seria Shrek doczekała się pięciu części: "Shrek" (2001), "Shrek 2" (2004), "Shrek Trzeci" (2007) i "Shrek Forever" (2010). Jest tak kultowa, że żyje już wręcz własnym życiem, głównie w internecie. Najbardziej zagorzali fani po dziś dzień regularnie oglądają "Shreka" i przebierają się za niego, Fionę oraz innych bohaterów na imprezy lub konwenty.

Od lat spekuluje się, że powstanie "Shrek 5". Przy okazji promocji Kota w butach: Ostatniego życzenia" Antonio Banderas, który w amerykańskiej wersji podkłada głos bohaterowi (w polskiej Kot mówi głosem Wojciecha Malajkata), napomknął o tym podczas Red Sea Film Festival.

– Pierwszy raz, kiedy kręciłem "Kota w butach", pracowałem na Broadwayu, więc zrobiłem tam swoją pierwszą sesję. Do tej pory nakręciłem już pięć filmów (trzy części "Shreka" i dwa spin-offy – red.). Prawdopodobnie będzie kolejny, a Shrek prawdopodobnie wróci – powiedział wówczas Banderas w rozmowie z "Deadline".

A jak Dział Kultura naTemat ocenilił "Kota w butach: Ostatnie życzenie"? "Dzieło w reżyserii Joela Crawforda ('Kung Fu Panda 2') i Januela Mercado ('Lego: Przygoda 2') przemyca do scenariusza znacznie więcej "dorosłych tematów" niż wszystkie części 'Shreka; razem wzięte. Częściej od poprzedniej serii nadaje wątkom poważny ton, robiąc to kosztem dziecinnych gagów. Jeśli dobrze się przyjrzymy, znajdziemy w 'Kocie w butach' masę aluzji do norm współczesnego świata (np. konsumpcjonizmu czy depresji)" – pisała Zuzanna Tomaszewicz, oceniając, że to średnio film dla dzieci.

"Dzieci więcej rozumieją, niż nam się zdaje, lecz - sądząc po opiniach innych widzów - bajka o Kocie w butach powinna celować w grupę wiekową 12+. Myślę, że produkcja wytwórni Dreamworks nie działa na kilkulatków tak, jak działała 'Koralina', za to może wprowadzić ich w pewien dyskomfort i zagubienie. Animacja kolorowa, fabuła szara jak prawdziwe życie" – podsumowała.