To z pewnością jedna z najbardziej kuriozalnych kontuzji sezonu 2022/23. Manuel Neuer, doświadczony bramkarz Bayernu Monachium oraz reprezentacji Niemiec, przedwcześnie pożegnał się z regularnym graniem. Powód? Tuż przed MŚ 2022 golkiper złamał nogę podczas wypadu na narty. Pojawiły się kulisy grudniowego wypadku.

Mauel Neuer na początku grudnia 2022 roku doznał poważnego urazu, w trakcie wypadu na narty. Fot. Matthias Schrader/Associated Press/East News

Manuel Neuer gra w Bayernie Monachium nieprzerwanie od 2011 roku

Niemiecki bramkarz to obok Thomasa Müllera jedna z grających legend klubu

36-latek był pierwszym wyborem selekcjonera kadry Niemiec na MŚ 2022

"Cóż mogę powiedzieć, koniec roku mógłby być zdecydowanie lepszy. Kiedy próbowałem oczyścić głowę podczas jazdy na nartach, doznałem złamania dolnej części nogi. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie. Trzymajcie za mnie kciuki, nie zobaczymy się do końca sezonu." – napisał w mediach społecznościowych bramkarz mistrzów Niemiec.

Manuel Neuer z pewnością nie zaliczy do udanych przełomu 2022 i 2023 roku. Bramkarz występujący w Bayernie Monachium oraz kadrze naszych zachodnich sąsiadów narobił problemów sobie i swoim pracodawcom. Neuer to światowa gwiazda i zawodnik, bez którego trudno jest sobie wyobrazić zespół ze stolicy Bawarii.

A jednak. Bayern ze względu na złamaną nogę swojego bramkarza musiał zacząć poszukiwania następcy Neuera. Został nim Yann Sommer, który w zimowym okienku transferowym przeniósł się do Monachium. Wcześniej klubem Szwajcara był inny zespół występujący w niemieckiej Bundeslidze, Borussia Mönchengladbach.

Szokujące kulisy wypadku Neuera

W ostatnich dniach pojawiły się informacje dotyczące zdarzenia, w wyniku którego doszło do złamania nogi doświadczonego bramkarza Bayernu. Kilka dni przed wypadkiem Neuer grał na mundialu w Katarze, który był jego czwartym turniejem tej rangi w karierze. 36-latek rozegrał 19 meczów MŚ, co jest rekordem wszech czasów wśród bramkarzy.

Lekarze musieli walczyć z czasem, żeby udzielić pomocy Neuerowi tuż po wypadku w górach. Dziennikarze "Bilda" ujawnili, że doszło do poważnego złamania kości strzałkowej i tylko dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu przez buty narciarskie, nie doszło do tragicznych konsekwencji.

Najważniejsze było bowiem to, żeby nie doszło do groźnego obrzęku nogi piłkarza. Z tego względu zawodnik został przetransportowany helikopterem do szpitala. Lekarze walczyli z czasem, żeby operacja przebiegła jak najszybciej. Na szczęście, wszystko dobrze się skończyło. Niemiec jest aktualnie w trakcie rehabilitacji.

Jak informują niemieckie media, 36-latek robi duże postępy w trakcie okresu, który ma jeszcze bardziej przyspieszyć jego powrót do gry w piłkę. Obecnie Neuer chodzi jeszcze o kulach, ale jak sam przyznaje, z optymizmem spogląda na swój powrót na boisko. Trudno jednak przewidywać, żeby miało to nastąpić w perspektywie najważniejszych kluczowych momentów tego sezonu. Między słupkami Bawarczyków dostępu do bramki będzie bronił Sommer.

Bayern jest liderem Bundesligi. Bawarczycy po 18. kolejkach mają punkt przewagi nad wiceliderującym Unionem Berlin. Bayern przegrał tylko jedno spotkanie, ale zaliczył aż siedem remisów. Ostatnie trzy z rzędu w ciągu zaledwie kilkunastu dni. W weekend mistrzowie na własnym terenie podzielili się punktami (1:1) z Eintrachtem Frankfurt.