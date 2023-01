S

Sporo zamieszania wywołało nagranie, w którym dwójka piłkarzy reprezentacji Polski nie szczędzi sobie gorzkich słów. Piotr Zieliński i Nicola Zalewski stali się bohaterami spekulacji, czy relacja między zawodnikami w Serie A jest w porządku. Panowie postanowili w mediach społecznościowych wyjaśnić sytuację.

Polacy Piotr Zieliński i Nicola Zalewski zaliczyli po asyście w hitowym meczu weekendowej kolejki w Serie A. Fot. Nur Photo/East News

SSC Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie zmierza po mistrzostwo Italii

AS Roma z Nicolą Zalewskim walczy o miejsce dające start w Lidze Mistrzów

Obaj Polacy są ważnymi postaciami czołowych klubów włoskiej Serie A

Spory zgrzyt i niedomówienie. Tak można określić reakcję ze strony kibiców, którzy mieli okazję zobaczyć nagraną wymianę "uprzejmości" pomiędzy Piotrem Zielińskim oraz Nicolą Zalewskim. Dwójka reprezentantów Polski nie szczędziła sobie uszczypliwości w trakcie hitowego meczu Serie A rozegranego w niedzielny wieczór w Neapolu.

SSC Napoli pokonało AS Romę 2:1 (1:0), mocno przybliżając się do tytułu mistrzowskiego. Zespół z Zielińskim w składzie wyszarpał trzy punkty, choć rywal ze stolicy Italii postawił faworytom nadspodziewanie trudne warunki. Spotkanie obfitowało w wiele emocji. Jak się okazało, kilka słów mieli sobie również do przekazania Polacy, co zarejestrowały kamery.

Nagranie z Zielińskim i Zalewskim szybko stało się hitem wśród kibiców.

– Nico, czemu spier....sz? – zahaczył młodszego kolegę Zieliński.

– Następny jesteś! – odpowiedział Zalewski.

– Morda! – dorzucił gracz Napoli.

– Zamknij p..., k...! – zakończył Zalewski.

Taka wymiana "uprzejmości" bez odpowiedzi pozostawiała pytanie, czy to konsekwencja dużej dawki boiskowej adrenaliny, czy panowie może za sobą nie do końca przepadają.

Zalewski jako pierwszy zabrał głos

Na reakcję ze strony samych zainteresowanych nie trzeba było długo czekać. Do sytuacji nazwanej umownie tzw. aferą tunelową głos zabrał Zalewski. Wahadłowy Romy na swoim stories na Instagramie wkleił zdjęcie z Zielińskim, dopisując kilka zdań wyjaśnienia.

"Piotr Zieliński oprócz tego, że jest moim dobrym kolegą z reprezentacji, również jest moim przyjacielem poza boiskiem. Ktokolwiek myśli, że nasza wymiana słów była na poważnie, to jest w błędzie." – napisał jeden z najzdolniejszych piłkarzy młodego pokolenia w Europie.

Na reakcję ze strony Zielińskiego nie trzeba było długo czekać. Jeden z liderów kadry Biało-Czerwonych przekazał dalej wpis Zalewskiego, dokładając wymowne, przyjacielskie emotikony. "Zielek" wpisał się tym samym w narrację niepotrzebnej burzy, która została wywołana przez nagranie opublikowane w mediach społecznościowych.

Niewykluczone, że to będzie historyczny sezon dla Zielińskiego we Włoszech. Napoli jest bowiem zdecydowanym liderem Serie A, mając przewagę aż trzynastu punktów nad drugim w tabeli Interem Mediolan. Do końca sezonu pozostało jeszcze sporo grania, ale drużyna z Neapolu wydaje się nie do przeskoczenia przez konkurencję.

Zalewski i Roma prowadzona przez słynnego trenera Jose Mourinho walczy o miejsce w czołowej czwórce. Taka lokata dałaby rzymianom bezpośredni awans do Ligi Mistrzów. Zwycięzcy historycznej, pierwszej edycji Ligi Konferencji Europy rywalizują również w grze o krajowy puchar Coppa Italia oraz będą grali w pucharowej fazie Ligi Europy UEFA.