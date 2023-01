"Michael" będzie filmem fabularnym o królu popu. Za produkcję odpowie Graham King, który wcześniej pracował przy "Bohemian Rhapsody" o Freddiem Mercurym i zespole Queen. W rolę Michaela Jacksona wcieli się... jego siostrzeniec, który jest również piosenkarzem.

Powstaje film biograficzny o Michaelu Jacksonie. Główną rolę zagra jego bratanek. Fot. PHOTOlink/Everett Collection/East News

"Michael" będzie filmową biografią Michaela Jacksona. W główną rolę wcieli się 26-letni piosenkarz i bratanek króla popu Jaafar Jackson

Nad filmem pracuje wytwórnia Lionsgate. Reżyserem jest Antoine Fuqua, scenarzystą John Logan, a producentem Graham King

Na razie jest znana data premiery filmu "Michael"

Na filmową biografię Michaela Jacksona fani czekali od lat. Już od dłuższego czasu zresztą mówi się o "Michaelu", ale teraz poznajemy coraz więcej szczegółów. Film ma opowiadać o całym życiu muzyka - wraz z kontrowersjami. Zobaczymy więc jego początki w The Jackson Five, późniejsza solową karierę, przez którą okrzyknięto go królem muzyki pop, a także oskarżenia o pedofilię i procesy sądowe.

Reżyserem filmu jest Antoine Fuqua, który nakręcił wcześniej m.in. "Dzień próby" i "Do utraty sił". Za scenariusz odpowiada John Logan, który napisał też historie do m.in. "Gladiatora", "Aviatora", "Ostatniego Samuraja" i "Spectre". Graham King również wyprodukował "Aviatora", a także "Infliltrację" i wspomniane "Bohaemian Rhapsody". Główną rolę zagra debiutant: Jaafar Jackson.

Kim jest Jaafar Jackson? To bratanek Michaela Jacksona i również piosenkarz

Jaafar Jackson urodził się 25 lipca 1996 roku. Jest synem legendarnego piosenkarza i basisty Jermaine'a Jacksona, brata Michaela Jacksona, z którym grał w rodzinnym zespole The Jackson Five. Jaafar Jackson chciał zostać golfistą, ale dorastając w rodzinie słynnych muzyków, "nie miał wyjścia" i obrał ścieżkę kariery piosenkarza.

Również ma artystyczną duszę. Śpiewa i tańczy od 12 roku życia. Nie obcy jest mu też fortepian, zna się też na modzie i umie rysować. Próbkę jego możliwości możecie posłuchać i zobaczyć w teledysku "Got Me Singing". Dostrzeżemy w nim spory wpływ twórczości jego wujka.

Nie ma jednak jako takiego doświadczenia aktorskiego. Jak mu pójdzie z graniem głównej roli? Przekonamy się już wkrótce. Na pewno da z siebie wszystko, o czym możemy przeczytać w jego postach w mediach społecznościowych.

"Z wielką pokorą i honorem przywrócę historię mojego wujka Michaela do życia. Do wszystkich fanów na całym świecie, do zobaczenia wkrótce" – napisał na Twitterze i dodał zdjęcie, na którym ćwiczy słynne ruchy.

"Michael" będzie kolejną filmową biografią o słynnym muzyku. Jakie jeszcze w filmy o nim powstały?

Michael Jackson zmarł w 2009 roku. Powstało już o nim kilka filmów dokumentalnych m.in. "Bad 25" na rocznicę kultowego albumu, "This is it" o jego przygotowaniach do serii pięćdziesięciu koncertów w Londynie, a także o procesach sądowych i zarzutach o pedofilię: "Chase the Truth" i "Leaving Neverland". Nakręcono też jego fabularne biografie na potrzeby telewizji jak np. "Człowiek w lustrze: Historia Michaela Jacksona" i "Michael Jackson: Searching for Neverland".

"Michael" będzie zatem pierwszą kinową, wysokobudżetową produkcją fabularną o królu popu. Niedawno na dużym ekranie mogliśmy też zobaczyć "Elvisa" z nominowanym do Oscara Austinem Butlerem czy "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody". W przyszłym roku zobaczymy też filmową biografię Amy Winehouse - "Back to Black". Zdjęcia do niej ruszyły w styczniu, a główną rolę zagra Marisa Abela.